Ryanair uvodi nova pravila za ručnu prtljagu! Evo što svaki putnik mora znati

Ryanair će sljedeći mjesec dozvoliti da u kabinu putnici sa sobom imaju veću prtljagu nego do sad.

Zrakoplovna tvrtka povećava maksimalnu veličinu torbi ispod sjedala za 20 posto ili 5 centimetra. To znači da dobivate dodatne četiri litre prostora.

Kako je objavio SkyNews, zrakoplovna tvrtka trenutačno dopušta putnicima da ponesu torbu dimenzija 40x25x20 centimetra, ali će se ta dimenzija povećati na 40x30x20 centimetra.

Veća veličina je već navedena u odjeljku "pravila o prtljagi" na web stranici Ryanaira.

Ryanairova promjena dolazi nakon što se iz odbora EU postavilo zahtjev da putnici na svakom letu smiju imati jednu besplatnu torbu dimenzija 40x30x15 cm.

Glasnogovornik Ryanaira rekao je za Money: "Trenutačna veličina besplatne osobne prtljage Ryanaira je 40x25x20 cm. Slijedeći novu minimalnu veličinu prtljage u EU od 40x30x15 cm, Ryanair će povećati maksimalne dimenzije svoje osobne prtljage na 40x30x20 cm, tako da je Ryanairova dopuštena količina osobne prtljage veća od standarda EU."

Novimjerači za prtljagu uvode se i bit će dovršeni do kraja rujna. "U međuvremenu preporučujemo svim putnicima Ryanaira da se i dalje pridržavaju našeg trenutačnog kapaciteta mjerača, koji je 40x25x20 cm. Javno ćemo potvrditi u dogledno vrijeme kada se svi mjerači promijene", rekao je glasnogovornik kompanije.

