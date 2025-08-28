Hrvati pazite! Ryanair uvećao bonuse za osoblje: Evo koliko će dobiti ako vam pronađu preveliku prtljagu

Ryanair će plaćati osoblju zračne luke neograničene bonuse od 2,50 eura za svaku preveliku ručnu prtljagu koju uzmu od putnika, objavio je šef zrakoplovne tvrtke, piše The Guardian.

Putnicima čija će prtljaga prijeći maksimalnu dimenziju za mali kofer naplaćivat će se naknada do 85 eura, a njihova prtljaga odnijet će se u prtljažni prostor.

Kazne su razbjesnile neke putnike, posebno kada se otkrilo da osoblje na ulazu ima poticaj da traži prevelike torbe.

Glavni izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary najavio je da će zrakoplovna tvrtka povećati bonuse kako bi prtljaga ostala ispravne veličine.

"Povećat ćemo ih s 1,50 eura na 2,50 eura, vjerojatno od početka zimskog rasporeda u studenom ove godine“, rekao je.

"I apsolutno se ne ispričavam zbog toga", dodao je.

'Želim da hvataju ljude koji varaju sustav'

O'Leary je rekao da će zrakoplovna tvrtka također ukinuti ograničenje bonusa, trenutačno 80 eura mjesečno, kako bi potaknula osoblje da spriječe što više nedozvoljenih torbi.

"Trebali bismo poticati ljude. Želim da naši ljudi koji pružaju usluge na zemlji hvataju ljude koji varaju sustav“, pojasnio je.

Svi putnici smiju besplatno unijeti malu torbu koja stane ispod sjedala, maksimalnih dimenzija 40x30x20 cm. Druga kabinska torba, obično mali kofer na kotačićima, dimenzija do 55x40x20 cm, može se unijeti u zrakoplov uz naknadu, obično nižu od cijene plaćene za prtljagu u prtljažniku.

Ove je godine objavljeno da je osoblje Swissporta koje opslužuje letove easyJeta dobilo bonuse od 1,40 eura po torbi kako bi provodili slična pravila na ukrcajnim vratima.

O'Leary je rekao da je strah od kazni za manje prekršaje pretjeran. Kaže da često čuje da je samo "patentni zatvarač bio vani".

'Da je problem samo u patentnom zatvaraču...'

"Da je patentni zatvarač bio jedina stvar koja je bila izvan mjernog uređaja, uvuče se, nema problema", pojasnio je i dodao:

"Nevjerojatno je koliki broj ljudi s ruksacima i dalje misle da će proći kroz prokleta vrata, a mi nećemo primijetiti ruksak. Hoćemo. I vi ćete platiti za ruksak. Nećete ući ako ne odgovara", dodao je.

O'Leary je rekao da se broj ljudi koji plaćaju naknade smanjuje kako se pokreće sve više slučajeva koji su u skladu s propisima.

"Ne pokušavamo ovdje uhvatiti ljude na djelu. Većina ljudi, 99,9 posto naših putnika, poštuje pravila. Broj ljudi koji plaćaju naknadu za prtljagu na ulazu manji je od 0,1 posto naših putnika, a to je i dalje 200.000 putnika godišnje.“

"Nastavite izvještavati jer želimo da se svi pridržavaju pravila, ako se pridržavate pravila, nema problema", rekao je novinarima u Londonu.

"Vodimo vrlo učinkovitu, vrlo pristupačnu, vrlo jeftinu zrakoplovnu tvrtku i ne dopuštamo nikome da nam stane na put", dodao je.

