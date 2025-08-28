Tijekom noćnog napada na Kijev poginulo i dijete: 'Toliko o njihovoj želji za mirom'

U velikom ruskom napadu na Kijev tijekom noći sa srijede na četvrtak poginule su najmanje četiri osobe, od čega jedno dijete, piše Kyiv Independent.

Više od 20 ljudi je ozlijeđeno, a 18 je hospitalizirano, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Među žrtvama su djeca u dobi od 7, 10 i 11 godina.

I’ve lost all faith in the so-called civilized world — it’s dead.

I mean, how else can you explain the fact that this war still isn’t over?!



"Prema prvim informacijama u okrugu Darnicki srušila se peterokatnica", rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Šef vojne uprave glavnog grada Timur Tkačenko prethodno je spomenuo "ruski balistički napad" zbog kojeg je došlo do požara u vrtiću i stambenoj zgradi.

Hitne službe poslane su u više gradskih četvrti. Tkačenko je rekao da su napadi oštetili više od 20 lokacija, uključujući trgovački centar u centru grada.

"Ukupno će broj oštećenih objekata u Kijevu ponovno dosegnuti stotine, s tisućama razbijenih prozora", dodao je Tkačenko.

Masivni nestanak struje

"To je sve što treba znati o terorističkoj državi, Putinu i njihovoj 'želji' za mirom", reagirao je predstojnik ureda predsjednika Andrij Jermak na Telegramu.

Dok se Kijev još oporavljao od napada na civilne četvrti, Rusija je oko 5.30 ujutro lansirala još jedan val krstarećih raketa prema glavnom gradu i drugim ukrajinskim regijama. Nove eksplozije potresle su Kijev dok su spasioci još uvijek tražili žrtve pod ruševinama zgrada pogođenih balističkim raketama samo nekoliko sati ranije.

I Ukrajinske željeznice izvijestile su o "masovnom napadu" Rusije koji je uzrokovao nestanke struje u središnjoj regiji Vinicja, zbog čega je došlo do velikih kašnjenja u prometu.

Ruska vojska, koja okupira oko 20 posto Ukrajine, na istoku i jugu, ubrzala je svoje napredovanje na terenu posljednjih mjeseci boreći se protiv manjih i slabije opremljenih ukrajinskih jedinica.

Ukrajina je u utorak prvi put priznala da su ruski vojnici prodrli u Dnjepropetrovsku regiju na istoku, a Moskva još od srpnja tvrdi da u njoj napreduje.

Ova regija nije jedna od pet ukrajinskih regija za koje Moskva tvrdi da ih je anektirala.

