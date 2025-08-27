Nekad raj za turiste, a sad je svima postala preskupa: Čak i domaći bježe

U godinama nakon kraja pandemije koronavirusa turizam u Turskoj je doživio pravi boom, piše njemački dnevni list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Milijuni Nijemaca, Engleza, Nizozemaca i Poljaka upravo su Tursku birali kao destinaciju za svoj odmor.

Ali Ankara je također, piše FAZ, nakon početka agresije u Ukrajini vrata ostavila otvorenima i za milijune Rusa koji više nisu mogli slobodno putovati u neke druge zemlje, piše Deutsche Welle.

No, u ovoj sezoni turski turizam je u krizi. FAZ navodi kako je u srpnju opao broj gostiju – po službenim podacima za čak 5 posto: „Pogotovo su solventni Nijemci i Britanci potražili druge ciljeve ili su ostali kod kuće". To bi, smatra FAZ, moglo imati neugodne posljedice za kompletnu tursku nacionalnu ekonomiju.

Turci ljetuju u Grčkoj

Turska je, kako piše autor članka Andreas Mihm, već prošle godine počela gubiti korak s drugim turističkim destinacijama – mnogima je postala jednostavno preskupa:

„Deseci tisuća Turaka su zbog toga odmor proveli na grčkim otocima. U međuvremenu se i na međunarodnom planu pročulo za više cijene. U zemlji i dalje vlada visoka inflacija s 33,5 %, visoke su kamatne stope, a realno jačanje kursa turske lire oslabilo je i konkurentnost turske izvozne industrije", smatra autor FAZ-a.

Cijene su u uslužnom sektoru u posljednje vrijeme (po)rasle za 50 posto, to je doduše najmanji rast još od sredine 2022. godine, piše njemački list: „Ali već i taj rast je znakovit za porast troškova u turskoj turističkoj branši."

Turizam je jedna od najvažnijih privrednih grana u Turskoj, u nacionalnom BDP-u njegov udio iznosi oko 10 posto, a branša zapošljava pet posto turskih posloprimaca. Pojednostavljeno govoreći: što je stanje u turizmu gore, to je i Turska ekonomski slabija.

Po navodima Ministarstva kulture i turizma, u tijekom srpnja ove godine je Tursku posjetilo 6,97 milijuna turista. Većinom su to bili Nijemci, piše FAZ: njih 981.000, odnosno oko 55 tisuća manje nego u prethodnoj godini. Slijede Rusi (954.000), Britanci (597.000), Poljaci (329.000) i Nizozemci (260.000). Sve u svemu to je pet posto manje nego u istom mjesecu 2024.

Pad broja stranih turista

Od početka 2025. Tursku je posjetilo 28,4 milijuna gostiju – to je za 2,1 posto manje nego u isto razdoblju prošle godine (29 milijuna). Kao cilj za ovu godinu je turski ministar turizma Mehmet Ersoy naveo dolazak 65 milijuna gostiju – odnosno prihod od 64 milijarde dolara.

No, hotelijeri u Alanyi, popularnoj destinaciji koja se nalazi oko 130 kilometara istočnije od Antalye, nisu baš zadovoljni stopom bukiranja, piše FAZ. Očekivanja za jesen su nešto bolja.

Kao glavni razlog pada broja gostiju u Turskoj navode se „pretjerane" cijene, pogotovo u restoranima, piše njemački list: „Agencija Bloomberg je citirala jednog turističkog menadžera iz Marmarisa: ‚Kad se posjetiteljima za par mesnih ćufti zaračuna 35 dolara, a za pizzu 20 dolara, onda to ima efekta u cijeloj branši, pa čak i na samu zemlju'", prenosi FAZ, te dodaje kako taj isti menadžer zahtijeva od vlasti provođenje službenih kontrola cijena u turističkim centrima.

Neki drugi stručnjaci, kako navodi FAZ, kao razlog smanjenja broja gostiju navode ipak međunarodne probleme s lošim privrednim razvojem, odnosno geopolitičke nesigurnosti. U turskoj turističkoj branši, kako prenosi njemački list, priča se i o tome da su neke destinacije u Grčkoj ili Španjolskoj u međuvremenu postale jeftinije od Turske.

