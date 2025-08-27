Rusija regrutira ljude s HIV-om, hepatitisom i sifilisom: 'Svima je lakše ako ih tamo ubiju'

Unatoč službenoj tvrdnji Rusije da ne regrutira osobe s teškim bolestima, napori regrutiranja usmjereni na osobe s HIV-om i hepatitisom i dalje traju, piše Kyiv Independent.

Broj slučajeva HIV-a i hepatitisa među ruskim vojnicima je u porastu, jer se čini da Moskva namjerno regrutira bolesne - čak ih potiče na novačenje.

Prema izvješću Carnegie Politike, broj slučajeva HIV-a otkrivenih u ruskim oružanim snagama povećao se 13 puta do kraja 2022., a bio je 20 puta veći do kraja 2023., u usporedbi s početkom rata.

U igri je nekoliko čimbenika - transfuzije krvi za ranjene vojnike, ponovna upotreba šprica u poljskim bolnicama te vojnici koji se bave konzumacijom droga i nezaštićenim spolnim odnosom.

Prema ruskom zakonu, osobe koje žive s HIV-om, tuberkulozom ili hepatitisom C trebale bi biti izuzete od vojne službe. Ipak, od početka ruske invazije na Ukrajinu, neovisni ruski mediji izvještavaju da HIV-pozitivne osobe i dalje primaju pozive za regrutaciju, bilo zato što vojni dužnosnici nisu svjesni njihovog zdravstvenog stanja ili zato što ih jednostavno nije briga.

Dobri su i zatvorenici

Kako bi popunila vojne redove, Rusija također regrutira zatvorenike sa zaraznim bolestima, kao i stanovnike okupiranih teritorija pod ruskom okupacijom, koji nemaju mogućnost izbjeći regrutaciju.

Olga Romanova, ruska novinarka u egzilu i osnivačica nevladine organizacije Rusija iza rešetaka, rekla je da u Rusiji zapravo ne postoji formalni proces mobilizacije - umjesto toga, "svi se regrutiraju".

"Oni u osnovi uzimaju sve bez razlike", rekla je Romanova za Kyiv Independent.

"Jer je to neslužbeno odobreno, jer ih nitko uopće ne planira liječiti. Svima je lakše ako ih tamo ubiju - nitko neće primijetiti razliku", pojasnila je.

Regrutiranje HIV-pozitivnih ruskih zatvorenika prvi put je zabilježeno 2022. godine, pod vodstvom Jevgenija Prigožina, tadašnjeg vođe militantne formacije Wagnerove skupine. Zatvorenici s HIV-om ili hepatitisom bili su označeni crvenim, odnosno bijelim narukvicama. Neke od njih zarobila je ukrajinska vojska.

Četiri godine nakon početka rata u punom opsegu, regrutiranje iz ruskih zatvora samo je nastavilo rasti, rekla je Romanova. Prema njezinim riječima, zatvorenicima se obećava do 200.000 rubalja (oko 2.500 dolara) mjesečno za prijavu, što je za njih velika svota, ali ne dobivaju pristup medicinskoj skrbi ili liječenju. Te se isplate također često odgađaju ili u potpunosti zadržavaju, rekla je.

U jesen 2024. ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvijestila je da Rusija formira jurišne jedinice sastavljene od ljudi s hepatitisom B i C kako bi ih uključila u rat protiv Ukrajine.

Regrutiranje na društvenim mrežama

Kyiv Independent pregledao je nekoliko proratnih grupa na ruskoj društvenoj mreži VKontakte (VK) i pronašao više objava koje potiču ljude s HIV-om, hepatitisom i sifilisom da se pridruže vojsci.

Na VKontakteu (VK), oglasi za regrutiranje za rusku vojsku nalikuju popisima poslova, označeni podebljanim fontovima i propagandnim slikama. Obećavaju bonuse za prijavu do 3 milijuna rubalja (38.000 USD), otpis duga, pa čak i ubrzano dobivanje državljanstva kako bi privukli i strance.

Neki korisnici idu dalje, otvoreno navodeći da se mogu prijaviti osobe s teškim bolestima, invaliditetom ili kaznenim dosjeom.

U nekoliko objava spominje se da je vojska spremna primiti ljude s "kišobranom", što se čini kodnom riječju za regrute s bolestima opasnim po život. Naziv potječe od jedinice Wagner grupe koja je regrutirala ljude s HIV-om, hepatitisom ili sifilisom.

Nije jasno u kojoj je mjeri ova metoda učinkovita i koliko se ljudi regrutira na ovaj način.

Ruske trupe također mobiliziraju stanovnike okupiranih ukrajinskih teritorija, gdje je zdravstveni sustav užasan, a bolesti poput HIV-a i hepatitisa približavaju se epidemiji.

Ukrajinska vojska

Za razliku od Rusije, Ukrajina ima jasne propise za službu osoba s HIV-om. Ipak, neki problemi ostaju.

Sam HIV status nije osnova za izuzeće od mobilizacije ili vojne službe. Je li netko sposoban za službu ovisi o drugim zdravstvenim problemima, a svaki se slučaj zasebno razmatra.

Ukrajina obično dodjeljuje HIV-pozitivne vojnike na neborbene ili potporne uloge gdje mogu sigurno primati antiretrovirusnu terapiju (ART), rekla je Yakovets.

Ali prema njezinim riječima, rizici postoje čak i prije novačenja. Neke medicinske komisije ne uspijevaju otkriti dijagnoze, a oni mobilizirani u borbene jedinice teško im je pristupiti ART-u uglavnom zbog poremećaja u lancu opskrbe.

Ukrajina također ne vodi zaseban registar HIV-pozitivnih osoba koje služe u vojsci, dodala je Yakovets.

"Ako je netko u borbenoj jedinici, situacija je kritična", rekla je za Kyiv Independent.

"Ti vojnici moraju ili prekinuti liječenje, što ugrožava i njihovo zdravlje i zdravlje njihovih suboraca, ili se oslanjati na rodbinu koja šalje lijekove putem dostavnih službi na prvu crtu."

