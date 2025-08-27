Gotovo 150 ukrajinskih rudara ostalo zatočeno pod zemljom nakon ruskog granatiranja

Čak 146 ukrajinskih rudara ostalo je zarobljeno pod zemljom u istočnoj Ukrajini nakon što je Rusija bombardirala rudnik ugljena. Jedan je rudar poginuo, a trojica su ozlijeđena, piše The Sun.

Zastrašujuća vijest dolazi nakon što je Donald Trump izjavio da je spreman ponuditi sigurnosna jamstva Ukrajini - teško oružje i obaviještajne podatke.

Rudnik pripada DETK-u, najvećoj ukrajinskoj energetskoj tvrtki.

"Napad je oštetio zgrade i opremu tvrtke te uzrokovao nestanak struje. U to vrijeme, 146 rudara bilo je pod zemljom, a napori da ih se izvuče na površinu su u tijeku", rekao je glasnogovornik.

Tvrtka nije otkrila točnu lokaciju zarobljenih rudara, ali sindikalni vođa izvijestio je da su zaglavljeni u zajednici Dobropillja u Donjecku.

Kasnije tijekom dana objavljeno je da su svi rudari spašeni i vraćeni na površinu. Donbas je industrijska sila Ukrajine i pod zemljom ima bogate rezerve ugljena i metala.

Rusija je zahtijevala da Ukrajina preda preostali teritorij u zamjenu za mir - prijedlog koji je Zelenski odbacio.

U međuvremenu, konačno su se pojavili detalji o sigurnosnim jamstvima koja bi SAD mogao dati Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma.

Druge nacije trebaju poslati trupe

Trump je prvi put potvrdio da će SAD biti uključen u dugoročnu sigurnost Ukrajine tijekom samita Bijele kuće s europskim čelnicima, ali nije precizirao detalje. Definitivno neće uključivati američke trupe na terenu, iako je Trump predložio da ih druge nacije pošalju.

Sada su SAD izjavile da su spremne pružiti obavještajne podatke i vodstvo na bojnom polju ukrajinskoj vojsci kao dio sporazuma, izvještava Financial Times pozivajući se na četiri obaviještena dužnosnika.

Visoki američki dužnosnici navodno su rekli europskim čelnicima nakon samita da će Washington ponuditi "strateške pokretače" braniteljima.

To bi uključivalo obavještajne podatke, nadzor i izviđanje, zapovijedanje i kontrolu te oružje za protuzračnu obranu.

Cilj ove pomoći bio bi odvratiti sve buduće ruske napade. Očekuje se da će članice Koalicije voljnih, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku, preuzeti aktivniju ulogu u obrani Ukrajine. Nije jasno koje bi se zemlje, ako uopće, obvezale poslati trupe na prvu crtu. Međutim, tko god pošalje, računa na snažnu podršku SAD-a.

Ovaj paket vojne pomoći koji nude SAD ovisi o obvezi europskih zemalja da pošalju desetke tisuća vojnika u Ukrajinu.

Neposredno ranije ove godine, Trump je isključio mogućnost da Sjedinjene Države imaju ikakvu ulogu u tome. Međutim, prvo se mora postići mirovni sporazum.

Trump i europski čelnici snažno su inzistirali na susretu između Zelenskog i Putina, ali Kremlj je ponovno zastao.

Raste zabrinutost da će se samit na Aljasci pokazati bezuspješnim.

Šefica EU-a, Kaja Kallas, čak je upozorila da je događaj s crvenim tepihom Putinu dao "sve što je želio" bez da je od njega tražio ijedan ustupak.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša ministrica Vesna Pusić: 'Putinov režim želi Ukrajinu pretvoriti u još jednu Bjelorusiju'