Ministar objavio video kako juri 225 km/h, u pozadini trešte narodne pjesme: Stigla 'čestitka'

Turski ministar prometa Abdulkadir Uraloğlu previše se zaigrao vozeći autocestom, a snimka iz automobila koju je sam objavio skupo ga je koštala.

U nedjelju navečer Uraloğlu je podijelio na društvenoj mreži X video sebe kako juri autocestom u blizini glavnog grada Ankare, slušajući narodne pjesme i isječke govora turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana.

Na više odvojenih snimaka, na kojima se vidi i brzinomjer, jasno se može pročitati kako postiže brzine između 190 i 225 kilometara na sat. Za usporedbu, ograničenje brzine na toj autocesti je 139 kilometara na sat, navodi Guradian.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶



Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Platio kaznu

Nije dugo trebalo da mu stigne neugodna čestitka. Samo par sati kasnije objavio je novi video u kojem priznaje da je kažnjen zbog prekoračenja brzine. Dodaje da je objavom videa sam upao u zamku.

"Sjeo sam za volan kako bih provjerio autocestu Ankara-Niğde i nenamjerno sam nakratko prekoračio ograničenje brzine. Videom sam se efektivno osudio", napisao je ministar i obećao da će od sada biti "puno oprezniji".

Na kazni, koju je također objavio, piše da je vozio 225 kilometara na sat zbog čega mora platiti 9.267 turskih lira, što je oko 194 eura.

Ministar je nakon neugodnog iskustva apelirao da se pridržavanje ograničenja brzine "obavezno za sve".

