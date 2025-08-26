Primaju 3.300 eura socijale i žele još: Ovako Hrvati žive u 'obećanoj' zemlji

Angelique (20) i njezin suprug Mike (25) iz Pirmasensa u Njemačkoj naizgled su zdravi i mladi roditelji, ali unatoč tome ne pokazuju želju za radom. Umjesto toga, oslanjaju se na državne naknade – građanski doplatak i druge oblike socijalne pomoći. Prema pisanju njemačkih medija, zahvaljujući kombinaciji različitih potpora i propusta u sustavu, tročlana obitelj mjesečno od države prima više od 3.300 eura, piše Fenix Magazin.

Taj iznos mnogim zaposlenim Nijemcima djeluje nedostižno, no Angelique i Mike priznaju da unatoč velikoj financijskoj potpori, do 25. u mjesecu potroše sav novac. "Novac nije važan. Ako ga imaš – potrošiš ga", kaže Mike, dodajući da im krajem mjeseca često ostane svega desetak eura, pa pomoć potraže od njegove majke.

'U jednom danu potrošim 200 eura'

Njihova svakodnevica pokazuje koliko ne vode računa o troškovima. Tijekom šetnje gradom, Angelique bez oklijevanja ulazi u obližnju prodavaonicu brze hrane i za užinu potroši 7,50 eura.

Unatoč svemu, mladi par ne priznaje da ne znaju rukovati novcem. Iako Mike priznaje da ponekad potroši 200 eura u jednom dani, a da ni ne zna na što, Angelique smatra da to nije stvar nesposobnosti, nego trenutačnih želja. "Djeca su također skupa", dodaje Mike.

Angelique i Mike otvoreno priznaju i da razmišljaju o tome za koje bi još naknade mogli aplicirati.

