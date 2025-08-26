Doktori prvi put transplantirali svinjsko plućno krilo u čovjeka: Otkriveno koliko je izdržalo

Kineski kirurzi prvi su put presadili genetski modificirano plućno krilo svinje u moždano mrtvog čovjeka (39), a istraživači su potvrdili da je organ funkcionirao devet dana.

Za ovakav pothvat liječnici su koristili tehniku ksenotransplantacije kojom se nastoji riješiti krizu s nedostatkom organa. Međutim, stručnjaci upozoravaju da će proći dosta vremena prije nego što se svinjska pluća doista mogu koristiti kod pacijenata.

Kirurg specijaliziran za transplantaciju pluća na Institutu Langone Sveučilišta u New Yorku dr. Justin Chan, koji nije sudjelovao u radu, istaknuo je ovo studiju kao "uzbudljiv i obećavajuć rad". Ipak, ističe da se izvješće odnosi na slučaj samo jednog pacijenta zbog čega treba biti oprezan s rezultatima, prenosi Guardian.

"Ova pluća nisu u stanju samostalno održavati pacijenta", dodao je.

Nedostaci studije

S njim se složio profesor respiratorne transplantacijske medicine na Sveučilištu Newscastle Andrew Fisher, istaknuvši da je rad dobrodošao, no označava postupni korak unaprijed. "Potrebno je još puno rada i nismo na pragu ere ksenotransplantacije korištenjem svinjskih pluća", smatra.

Tim istraživača je otkrio da je pluće bilo održivo i funkcionalno 216 sati te da nije izazvalo hiperakutno odbacivanje, odnosno brz i snažan imunološki odgovor tijela primatelja. Također nije bilo ni znakova infekcije.

Međutim, 24 sata nakon transplantacije pluća su pokazivala znakove nakupljanja tekućine i oštećenja, moguće u početku zbog upale povezane s transplantacijom. Unatoč tome što su pacijentu davali snažnu imunosupresivnu terapiju, antitijela su s vremenom napadala organ i oštetila ga.

"Utjecaj oštećenja vjerojatno je podcijenjen jer pacijent još uvijek imao jedno svoje plućno krilo, a to bi kompenziralo oštećeno svinjsko pluće“, rekao je Fisher.

Ksenotransplantacija posljednjih je godina postala fokus intenzivnog istraživanja. Tom se tehnikom do sada ljudima transplantirani svinjsko srce, bubrezi i jetra koji se genetski modificiraju uklanjanjem određenih svinjskih gena i umetanjem specifičnih ljudskih hena kako bi se smanjila mogućnost odbacivanja organa kod primatelja.

Budućnost transplantacija organa

Studije ovakvog tipa uglavnom se provode na primateljima kod kojih je nastupila moždana smrt prije nego što se, u nekim slučajevima, prijeđe na žive pacijente. Iako je do sada bilo svega nekoliko živih primatelja, mnogi su umrli nekoliko tjedana ili mjeseci nakon transplantacije, iako ne nužno od komplikacija povezanih s njom. Međutim, neki su preživjeli s transplantiranim svinjskim bubrezima, a organi im i dalje funkcionirao nekoliko mjeseci nakon zahvata.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da je ksenotransplantacija pluća posebno teška.

"Svakim udahom unosite vanjski okoliš u tijelo", objašnjava Fisher. To znači da pluća moraju biti sposobna reagirati na zagađenja, infekcije i druge izvore. "Dakle, imunološki sustav u plućima je vrlo osjetljiv i aktivan, što predstavlja dodate izazove kod transplantacije organa gdje ne želite da imunološki sustav bude vrlo aktivan", dodaje.

Istraživali koji su radili na ovoj studiji i sami su priznali da je potrebno poboljšati pristup te usavršavanje genetskih modifikacija, strategiju očuvanja pluća i procjenu dugoročne funkcije presatka.

Profesor Peter Friend sa Sveučilišta u Oxfordu kazao je da se istražuju i drugi pristupi kojima bi se povećala dostupnost organa, uključujući preoblikovanje donorskih organa pomoću matičnih stanica ili mogućnost uzgoja humaniziranih organa unutar svinja ili ovaca.

