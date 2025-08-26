Incident u Australiji: Dva policajca ubijena pod nejasnim okolnostima, djeca zatvorena u školi

Dva policajca su ubijena, a jedan je ozlijeđen u "aktivnom indicentu" blizu škole na imanju u Porepunkahu, oko 300 kilometara sjeveroistočno od Melbournea u Australiji, izvještavaju australski mediji.

Prema informacijama lokalnog dnevnika The Age, policajci su bili na adresi kako bi izvršili naglog zbog "povijesnih optužbi za seksualne delikte". Građanima je dana uputa da izbjegavaju navedeno područje, ali policija nije dala detalje.

Nekoliko medija također je izvijestilo da je od ubijenih policajaca oduzeto vatreno oružje. Objekti vijeća u okrugu Alpine su zatvoreni, a lokalna osnovna škola je stavljena u lockdown.

Savezne vlasti izrazile su "ozbiljnu zabrinutost" za neke od policajaca uključenih u incident, javlja BBC.

Situaciju je komentirao premijer Anthony Albanese: "Naše misli su s policijom zbog posla koji rade svaki dan. Muškarci i žene koji nose uniformu policije svakodnevno preuzimaju rizik." Albanese je dodao da će komesar policije Viktorije dati ažuriranje kasnije tijekom dana kada budu dostupne nove informacije.

Učenici zatvoreni u školi

Direktorica lokalne osnovne škole u Porepunkahu izjavila je da će nastaviti slijediti upute policije, učenici su zaključani. Vijeće okruga Alpine također je zatvorilo sve objekte vijeća zbog situacije.

Policija je također izvijestila da još uvijek nije moguće potvrditi izvještaje o smrti, ali je šef Australijske savezne policije rekao: "Naša srca su uz zajednicu", dodajući kako se nada da su policajci koji su bili na mjestu događaja sigurni i zdravi.

Detalji incidenta se istražuju, a vlasti će pružiti više informacija kada to bude operativno sigurno.

Porepunkah je ruralni grad smješten u podnožju planine Buffalo u Viktoriji, a situacija se odvija na imanju oko 6 kilometara sjeverno od Brighta, na Velikoj alpskoj cesti.

POGLEDAJTE VIDEO Od rasističkih naljepnica, Vučića s košarama do tajfuna godine: Ovo je Direktov pregled dana