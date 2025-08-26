Golema oluja prašine 'progutala' sve: Grad potpuno nevidljiv, tisuće ostale bez struje

Golema oluja prašine, meteorolozima poznat kao haboob, progutao je dijelove metropolitanskog područja Phoenixa u ponedjeljak navečer, uronivši grad u gotovo potpunu nevidljivost, piše CNN.

Oluja prašine prerasla je u snažno grmljavinsko nevrijeme koje je protutnjalo gradom, porušilo stabla, nanijelo štetu vjetrom i ostavilo desetke tisuća ljudi bez struje. Na aerodromu Phoenix Sky Harbor snažni udari vjetra od 110 km/h rastrgali su spojni most.

A massive dust storm sweeps through Phoenix, Arizona, engulfing everything in its path😐 pic.twitter.com/uMIA2Z0hU1 — ~Stephen~ 🤍 (@Truther_12) August 26, 2025

Vozačima je poručeno da je vidljivost opasno smanjena te su upozoreni da se zaustave sa strane kako bi ostali na sigurnom. Ministarstvo prometa Arizone izdalo je slično upozorenje, istaknuvši da je vidljivost na autocestama drastično smanjena zbog prašine i poplavljenih prometnica.

Zidovi prašine mogu doseći tisuće metara u visinu

Nakon što je nevrijeme prošlo, više od 60.000 korisnika u Arizoni ostalo je bez električne energije. Oluje prašine nisu neuobičajene u sezoni monsuna, ali ova je bila posebno snažna. Grmljavinska oluja se urušila, a vjetrovi su raznijeli pustinjsko tlo i podigli ga u golemi val prašine.

A powerful storm kicked up a towering wall of dust that rolled through metro Phoenix on August 25, darkening the sky, blinding drivers, knocking out power and grounding flights at one of the nation’s busiest airports.pic.twitter.com/OC8j7P4Bfc — Massimo (@Rainmaker1973) August 26, 2025

Zidovi prašine mogu doseći tisuće metara u visinu i protezati se kilometrima, brišući horizont. Zid haboob može se vidjeti izdaleka, ali kad vas dosegne, prekasno je za traženje zaklona - posebno ako ste za volanom. U najgorim trenucima gotovo je nemoguće vidjeti više od nekoliko metara ispred sebe jer prašina guši svjetlost.

Monsunski obrasci na jugozapadu SAD-a još nisu gotovi, a niti vrućine od preko 40 °C.

POGLEDAJTE VIDEO: U par minuta sve je plivalo: 'Kad je oblak dolazio rekao sam - ne sluti na dobro'