Britanski avion s preko 300 putnika prisilno sletio u Rusiju zbog kvara motora!

Zrakoplov s londonskog Heathrowa s 311 ljudi u zrakoplovu bio je prisiljen izvršiti prisilno slijetanje u Rusiji u utorak u ranim jutarnjim satima, piše Metro.co.uk.

Navodno je Boeing 777-39L(ER) pretrpio kvar motora te je zatražio slijetanje u Nižnjevartovsku u Sibiru.

Tenzije među zemljama

Nije poznato koje su nacionalnosti putnici na letu Air Chine.

Do incidenta je došlo u trenutku najnestabilnijeg poglavlja u odnosima Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije od Hladnog rata.

Trenutni savjet Ministarstva vanjskih poslova za putovanja je izbjegavanje putovanja u zemlju pod svaku cijenu usred Putinovog potpune invazije na Ukrajinu.

