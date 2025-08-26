PROBLEMI S BOEINGOM /

Britanski avion s preko 300 putnika prisilno sletio u Rusiju zbog kvara motora!

Britanski avion s preko 300 putnika prisilno sletio u Rusiju zbog kvara motora!
Foto: Profimedia/ilustracija

Do incidenta je došlo u trenutku najnestabilnijeg poglavlja u odnosima Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije od Hladnog rata

26.8.2025.
9:11
Tajana Gvardiol
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zrakoplov s londonskog Heathrowa s 311 ljudi u zrakoplovu bio je prisiljen izvršiti prisilno slijetanje u Rusiji u utorak u ranim jutarnjim satima, piše Metro.co.uk.

Navodno je Boeing 777-39L(ER) pretrpio kvar motora te je zatražio slijetanje u Nižnjevartovsku u Sibiru.

Tenzije među zemljama

Nije poznato koje su nacionalnosti putnici na letu Air Chine.

Do incidenta je došlo u trenutku najnestabilnijeg poglavlja u odnosima Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije od Hladnog rata.

Trenutni savjet Ministarstva vanjskih poslova za putovanja je izbjegavanje putovanja u zemlju pod svaku cijenu usred Putinovog potpune invazije na Ukrajinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Sudar dva aviona na pisti u SAD-u

AvionPrisilno SlijetanjeRusijaVelika Britanija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROBLEMI S BOEINGOM /
Britanski avion s preko 300 putnika prisilno sletio u Rusiju zbog kvara motora!