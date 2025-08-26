Britanski avion s preko 300 putnika prisilno sletio u Rusiju zbog kvara motora!
Do incidenta je došlo u trenutku najnestabilnijeg poglavlja u odnosima Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije od Hladnog rata
Zrakoplov s londonskog Heathrowa s 311 ljudi u zrakoplovu bio je prisiljen izvršiti prisilno slijetanje u Rusiji u utorak u ranim jutarnjim satima, piše Metro.co.uk.
Navodno je Boeing 777-39L(ER) pretrpio kvar motora te je zatražio slijetanje u Nižnjevartovsku u Sibiru.
Tenzije među zemljama
Nije poznato koje su nacionalnosti putnici na letu Air Chine.
Trenutni savjet Ministarstva vanjskih poslova za putovanja je izbjegavanje putovanja u zemlju pod svaku cijenu usred Putinovog potpune invazije na Ukrajinu.
