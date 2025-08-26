Na X-u se prodaju snimke dječjeg zlostavljanja: Žrtva moli Muska da ukloni sadržaj

Žrtva dječjeg spolnog zlostavljanja zamolila je multimilijardera Elona Muska da zaustavi objavljivanje poveznica koje prikazuju slike njezinog zlostavljanja na društvenoj mreži X, piše BBC.

"Čuti da se moje zlostavljanje - i zlostavljanje mnogih drugih - ovdje još uvijek širi i komodificira je razbjesnjujuće", izjavila je Zora (nije njezino pravo ime), koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a prvi put je bila zlostavljana prije više od 20 godina.

"Svaki put kada netko proda ili podijeli materijal dječjega zlostavljanja, on izravno potiče prvotno, stravično zlostavljanje", nadodala je Zora.

Tijekom istrage o globalnoj trgovini materijalima seksualnog zlostavljanja djece, BBC je pronašao Zorine slike koje se procjenjuju na vrijednost od milijardu dolara.

Zorine snimke bile su dostupne na dark webu, sada su na X-u

Zoru je prvi put zlostavljao član obitelji, koji je poslan u zatvor prije mnogo godina, no ne prije nego što je snimke uspio podijeliti i prodati širom svijeta. Snimke njezinog zlostavljanja proširile su se među pedofilima koji prikupljaju i razmjenjuju takav sadržaj. Mnoge druge žrtve suočavaju se s istom situacijom, jer se snimke nastavljaju širiti i danas.

Kako je starjela, progonitelji su otkrili njezin identitet te je kontaktirali i prijetili joj putem interneta. Kaže da se osjeća "zlostavljanom zbog zločina koji mi je već oduzeo djetinjstvo".

Zorine snimke najprije su bile dostupne isključivo na takozvanom dark webu, no sada se poveznice otvoreno promoviraju na X-u.

"Moje tijelo nije roba. Nikada nije bilo i nikada neće biti. Oni koji distribuiraju ovaj materijal nisu pasivni promatrači, oni su sudionici u zločinu", rekla je ogorčena Zora.

Pronašli jednog od distributera snimaka

U potrazi za distributerom snimaka zlostavljanja BBC je naišao na profil na X-u koji je koristio sliku stvarnog djeteta za profilnu sliku. Sama fotografija nije bila sumnjiva, no opis i korišteni emotikoni jasno su pokazivali da vlasnik profila prodaje materijale dječjega seksualnog zlostavljanja, a bila je dodana i poveznica na Telegram profil.

Trgovac je, čini se, bio smješten u Indoneziji i nudio je "VIP pakete", kolekcije fotografija i videozapisa zlostavljanja na prodaju pedofilima diljem svijeta.

I BBC ga je kontaktirao. Pružio im je poveznice na uzorke materijala, koje nisu otvarali niti gledali. Umjesto toga, obratili su se stručnjacima iz Kanadskoga centra za zaštitu djece (CCCP) u Winnipegu, koji legalno mogu pregledavati takav sadržaj jer rade s policijom.

"Telegram profil je bio, nedostaje mi bolja riječ, svojevrsni uzorak – kolaž materijala koji je imao, a koji je obuhvaćao različite žrtve. Kada smo pogledali sve različite slike u kolažima, rekao bih da ih je bilo na tisuće", objasnio je Lloyd Richardson, direktor tehnologije CCCP-a.

Među tim datotekama nalazile su se i Zorine snimke.

Objave koriste specifične oznake poznate pedofilima

Način na koji su Zorine snimke stavljane u prodaju, tipičan je za stotine trgovaca diljem svijeta, pokazala je istraga. Objave na X-u koriste specifične oznake poznate pedofilima, a fotografije koje se pojavljuju na mreži često su iz već poznatih kolekcija, ali mogu biti izrezane tako da same po sebi nisu opscene.

Elon Musk je, kada je 2022. preuzeo X (tadašnji Twitter), izjavio da mu je uklanjanje dječje pornografije "glavni prioritet". Nadodao je da X ima "nultu toleranciju" za seksualno iskorištavanje djece i da "neprestano ulaže u napredne sustave detekcije kako bi mogao brzo uklanjati sadržaj i profile koji krše pravila".

