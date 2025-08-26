Brutalan sudar autobusa i slona! Ima mrtvih i ozlijeđenih: Pogledajte što je ostalo od vozila

Najmanje jedna osoba poginula, a nekoliko je ozlijeđenih nakon što se autobus zabio u zalutalog slona u Ugandi, piše The Sun.

Dužnosnici očajnički pokušavaju pronaći ranjenu životinju nakon što je uspjela pobjeći s mjesta stravične nesreće.

Šokantne slike pokazuju da je prednji dio autobusa potpuno uništen.

Tragična nesreća dogodila se oko 1.30 sati ujutro u ponedjeljak u blizini Karume dok je putničko vozilo putovalo od Gulua do Kampale.

Vjeruje se da je vozač autobusa preminuo nakon što je zadobio teške ozljede kada su se stakleni prozori i prednji dio motora urušili.

Nije prva nesreća

Šest drugih putnika hitno je prevezeno u bolnicu, svi u kritičnom stanju.

Nekoliko drugih je zadobilo lakše ozljede i zbrinuto je na mjestu događaja.

Dužnosnici Ugandske uprave za divlje životinje (UWA) potvrdili su da je uzrok kobne nesreće bio lutajući slon koji je stao pred autobus. Navodno se nalazio među krdom od najmanje četiri afrička slona.

Timovi UWA-e sada aktivno tragaju za slonom kako bi provjerili njegovo stanje i pružili mu pomoć nakon brutalnog sudara.

Olupina autobusa je od tada zaplijenjena i prevezena u policijsku postaju Dima na daljnju istragu.

Slična šokantna nesreća u kojoj su sudjelovali kamion i slon dogodila se prošlog studenog. Vozač je pregazio i ubio slona dok je jurio kroz nacionalni park Karuma.

Afrički slonovi mogu narasti preko 4 metara, a odrasli mužjaci mogu težiti i preko 11.000 kg.

