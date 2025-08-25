Gori najveća luka u Njemačkoj! Ogroman dim iznad Hamburga, vatrogasci ne mogu prići zbog eksplozija

U najvećoj njemačkoj luci, Hamburgu, danas poslijepodne izbio je veliki požar.

Oko 15.31 sati prijavljen je požar u skladištu brodarske kompanije. Prema navodima njemačkih medija, požar je izazvao zapaljeni automobil, a potom su se začule eksplozije plinskih boca koje navodno sadrže dušikov oksid.

Lagerhalle in Flammen, Gasflaschen explodieren – Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort.



Gusti crni oblak dima diže se iznad Hamburga i vidljiv je kilometrima daleko.

Gusti crni oblak dima diže se iznad Hamburga i vidljiv je kilometrima daleko.

Ima ozlijeđenih

Eksplozije su pokrenule veliku policijsku i vatrogasnu intervenciju, paralizirale nekoliko naselja i zatvorile dijelove autocesta tijekom prometnog špica, prenosi Bild.

Massive fire in #Hamburg! Thick black smoke clouds drifted over the southeastern neighborhoods in Hamburg. Several warehouses are burning. Explosions were heard repeatedly.

Prema nepotvrđenim informacijama, u požaru ima i ozlijeđenih osoba.

Policija je zatvorila luku, a na teren je upućen velik broj vatrogasnih ekipa. Međutim, zbog kontinuiranih eksplozija vatrogasci imaju poteškoća pri ulasku u zahvaćeno područje.