Viralna snimka iz Venecije obilazi svijet! Ne samo da su usosili sebe, nego su i druge povukli...
Iz kanala su se spašavali penjući se na rešetke na prozorima
Turisti koji su snimali selfije uspjeli su u nedjelju potopiti gondolu u venecijanskom kanalu nakon što su poremetili ravnotežu na brodici, pa su u moru završili i oni i gondolijer, prenijela je talijanska novinska agencija Ansa.
Do incidenta je došlo u unutarnjem kanalu u gradu laguna, bez ikakvog lošeg ishoda za sudionike, koji su se morali uhvatiti za okolne privezane čamce ili rešetke nekih prozora zgrada u razini vode kako bi se održali na površini.
Videozapisi su se brzo proširili društvenim mrežama.
Sličan incident dogodio se u svibnju na Velikom kanalu, samo nekoliko metara od mosta Rialto.
I tom prilikom turisti su okrivljeni da su poremetili ravnotežu na gondoli kako bi snimili selfije.
Gondolijer je tada također završio u vodi. Ta se scena odvijala pred očima mnogih turista, a snimile su je i gradske kamere za video nadzor.
