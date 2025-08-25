Šok u Srbiji! Policajci snimljeni kako cipelare muškarca na autoputu: 'Pretukli su ga, izgleda brutalno'

Trojica pripadnica Srbijanskog MUP-a privremeno su suspendirani nakon što se društvenim mrežama proširila snimka brutalnog postupanja tijekom privođenja muškarca na autocesti Beograd-Niš.

Na snimci objavljenoj na Instagramu vidi se kako više pripadnika policije cipelari i šutira nepoznatu osobu koja, čini se, leži na tlu. Nakon nekoliko trenutaka pridružuje se još muškaraca u žutim prslucima koji čine isto.

Vjeruje se da su policajci prepriječili put automobilu blizu rampe, zaustavili vozilo te pretukli muškarca (41) iz vozila. "Ne znam što je bio razlog, ali brutalno je", navodi se uz snimku.

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije kazalo je da je riječ o muškarcu koji je bježao od policije jer je prevozio migrante i da se opirao uhićenju.

Policajci suspendirani

"Pripadnici MUP-a koji su danas postupali oko zaustavljanja vozila na autoputu Beograd-Niš, u blizini naplatne postaje Vrčin, po nalogu nadležnih privremeno su udaljeni s posla", stoji u priopćenju koje su objavili regionalni mediji.

MUP je pokrenuo unutarnju kontrolu i privremeno suspendirao trojicu policajaca zbog sumnje u prekoračenje ovlasti u primjeni sredstava prinude.

Vozač, kojeg su policajci cipelarili na snimci, vozio je iz Niša prema Beogradu. Ranije se oglušio na naređenja policajaca iz Jagodine, Pirota i Niša čime je ugrozio sigurnost prometa, dodaju iz MUP-a.

Tvrde da je pretjecao zaustavnom trakom i izbjegavao kontrolu.

Na naplatnoj postaji Vrčin je probio spuštenu rampu, a zaustavljen ne zahvaljujući blokadi neposredno poslije naplatnih kućica.

MUP kaže da je 41-godišnji vozač negodovao i pružao otpor policajcima koji su ga morali spriječiti da pobjegne s migrantima.

"N.M. je nastavio s aktivnim otporom, šutirao policajce pri čemu su službenici upotrijebili sredstva prinude - fizičku snagu u savladali ga", zaključuju iz policije.

