Masovna zaraza salmonelom u popularnom ljetovalištu: Više od 100 oboljelih, među njima je i beba!

Više od 100 od 800 gostiju hotela Izan Cavanna s četiri zvjezdice u popularnom ljetovalištu La Manga u blizini Murcije u Španjolskoj zarazilo se salmonelom.

Među oboljelima je i 15-mjesečna beba i sedmero djece koji su hitno prevezeni u bolnicu. Sumnja da je krivac riba ili tjestenina punjena špinatom, piše Mirror.

U hotelu je postavljena i poljska bolnica nakon što su gosti nakon subotnjeg ručka u hotelu imali simptome poput mučnine, povraćanja, proljeva, a u nekim slučajevima i vrućice. Na početku je bilo samo 28 slučajeva, ali je broj ljudi narastao na preko 100.

Zdravstveni inspektori uzeli su uzorke iz kuhinje hotela, koja je sada zatvorena. Hotel se na internetu opisuje kao jedan od najpopularnijih na Costa Cálidi. I dalje na Facebooku reklamiraju svoje koktele, ali nisu ništa naveli o zdravstvenim problemima

"Pozdrav, još uvijek boravim u sobi 826, a jučer je više od 40 ljudi zadobilo trovanje hranom od pokvarenog proizvoda na švedskom stolu", napisao je španjolski turist.

"Nalazim se u bolnici Santa Lucia u Cartageni jer je moja supruga jedna od zaraženih, u osmom je mjesecu trudnoće. Moje stvari i stvari moje supruge još su u sobi jer imamo rezervaciju do ponedjeljka. Zovem hotel, ali nitko se ne javlja na telefon u ovo doba dana. Trebaju nam odgovori", napisao je drugi.

'Gore je nego što je bila prije'

Španjolka identificirana samo kao Susan, rekla je lokalnim novinama:

"Bolnica je otpustila moju 15-godišnju kćer dok je još uvijek patila od vrućice i dehidracije. Našli smo je samu na parkiralištu, slabu i vrtoglavu. Gore je nego što je bila prije", rekla je.

"Mislimo da to ima veze s ribom jer nas je bilo četvero na ručku, ali ona je bila jedina koja ju je jela. Ostali smo jeli meso i dobro smo", rekla je jedna. Navodno je nekoliko obitelji s djecom već ranije napustilo hotel nakon što su na recepciji podnijeli službene pritužbe.

Hotel, koji na Tripadvisoru ima ocjenu 3,4 od pet, bio je predmet brojnih recenzija, od kojih su mnoge tvrdile da je kvaliteta u objektu loša. U jednoj recenziji s 2 zvjezdice, jedan je turist rekao:

"Švedski stol? Dugi redovi, atmosfera školske kantine, hrana bez okusa, a pića nisu čak ni uključena u cijenu. Unatoč polupansionu, odbili smo ponovno jesti tamo. Večera je bila glasna, skučena i izrazito neugodna."

U recenziji s jednom zvjezdicom tvrdilo se da u kupaonici ima žohara te se dodaje:

"To je stari hotel, stari sadržaji, hrana bez okusa i za starije osobe, neljubazna usluga i bez rješenja za žohare u kupaonici sobe."

U nedjelju su u hotel stigli novi gosti, a kažu da ih nitko nije obavijestio o zdravstvenim problemima.

Posljedice trovanja salmonelom obično uključuju iznenadni proljev, vrućicu i grčeve u trbuhu koji se pojavljuju između šest sati i šest dana nakon infekcije i mogu trajati četiri do sedam dana.

U nekim slučajevima javljaju se teži simptomi poput krvavog proljeva ili visoke temperature, što zahtijeva liječničku pomoć. Ozbiljne komplikacije, iako rijetke, mogu uključivati ​​širenje infekcije iz crijeva u krvotok, uzrokujući tešku bolest ili dovodeći do dugotrajnih problema poput reaktivnog artritisa.

