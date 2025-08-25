Političar (48) Porscheom jurio 260 kilometara na sat i sve snimao: 'Samo sam ga testirao'

Talijanski političar Vittorio Codeluppi (48), bivši gradski vijećnik i nedavno imenovani predsjednik javne tvrtke za vodoopskrbu SAL u talijanskom gradu Lodi, pohvalio se na društvenim mrežama jurnjavom na njemačkoj autocesti, piše Milano Today.

Video snimka prikazuje brzinomjer njegovog novog Porsche Cayennea koji doseže čak 260 kilometara na sat. Vittorio je jurio po njemačkoj autocesti i to držeći mobitel u ruci. Prema kutu snimanja jasno je da je sam snimao.

Stigle kritike

Ogranak stranke Liga u Lodiju pozvao je na Codeluppijevu ostavku, nazivajući postupak neodgovornim. Oštre kritike stigle su i od drugih političara s desnog centra.

"Bez obzira je li to on, to je i dalje kontraedukativna i pogrešna poruka. Codeluppi je politička figura i ima javnu ulogu, takve stvari ne bi se trebale pokazivati", izjavila je Giulia Baggi, liderica stranke Braća Italije.

Codeluppi se branio rekavši da je bio u Stuttgartu u Njemačkoj gdje na nekim dijelovima autoceste nema ograničenja te da ga je samo htio testirati. Međutim, zaboravio je da korištenje mobitela tijekom vožnje nigdje nije dozvoljeno.

U Njemačkoj takav prekršaj može rezultirati kaznom od 150 eura, dva kaznena boda i privremenom zabranom vožnje osobito ako se vozač smatra opasnošću za druge sudionike u prometu, piše Fenix.

Incident se dogodio 15. kolovoza u njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Württemberg. Codeluppi je pažljivo birao dionicu bez ograničenja brzine kako bi “legalno” testirao svoj automobil, pritom snimajući ubrzanje s 193 na 260 km/h. Video je naknadno objavljen na njegovim profilima na Instagramu i Facebooku, ali je ubrzo izbrisan.

