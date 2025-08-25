Vučić opet napravio cirkus, internet eksplodirao: 'Bruka, ovo vidi cijeli svijet'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je postao hit na društvenim mrežama nakon što je predstavio nove ekonomske mjere. Ponovno je napravio show uz crtanje po ploči, izveo cirkus hodajući ispred pletenih košara punih namirnica izgledajući kao da je ispao iz reklame za kulinarski show '80-ih ili '90-ih, ali komentari uz pošalice zaredali su se zbog jednog drugog detalja.

Osim što je novinare opet upozorio da "se lijepo ponašaju", u njegovu izlaganju posebnu pažnju posvetio je potrošačkim kreditima. Ustvrdio je da ih "malo tko uzima" i da se građani njima koriste, na primjer "za kupnju drva za ogrjev".

Rekao je da će "potrošačke kredite spustiti", a onda je nastao muk Vučić kao da se smrznuo u trenutku, tišina je trajala dugih pet sekundi, na trenutke se činilo kao da će uslijediti nešto dramatično, a onda...

"Prvo ću govoriti o gotovinskim zato što je bolje i važnije...", ispalio je.

Ovo ko kad je Lune Šćekić polagao poslednji ispit🤡 pic.twitter.com/mueYmtkNJu — Суки (@doktorzakrave) August 24, 2025

Mreže su se užarile komentarima, video je postao hit.

"Da li je ovo realno, ima li omekšivača", pitao je netko očito ciljajući na trenutak kad je Vučić stao ispred košara s namirnicama. Mnogi su se zabavili i napravili fotomontaže Vučića u odijelu ružičastog zeke. "Omekšivač će biti sljedeće nedjelje", uslijedio je odgovor na pitanje.

U M R E Ć U

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/NjYQkNqa8M — Kristal Pućenje Ubija (@_clapper_) August 24, 2025

"Gaće čarape navali narode, kupi tri plati dva, gaće gaće Ajde snajka nikada u istoriji nije bilo ovako jeftino! Sta čekaš navali narode jos malo pa nestalo!!! PU!!"

"Umirem... Placem već pola sata..."

"Radi li preCednik dostavu, baš me mrzi da idem u prodavnicu."

"Stigla pomoć, iz Amerike jaja Trumanova..."

Jel ovo TV shop? 😂

Koji broj da pozovemo za porudžbine? 🤔

Koji smo mi 🎪 od države... pic.twitter.com/G7TszJitPC — Broj Jedan (@Broj__Jedan) August 24, 2025

"Ja čekam ručnu mašinu za šivenje i šišač džempera. To mi baš treba... Nadam se na akciji"

"I opet je mene sramota, šta je ovo?!?!?!"

"Bruka, ovo vidi ceo svet"

Netko se osvrnuo i na odnos prema novinarima: ""Vučić se USRAO!!! u najbukvalnijem smislu! sa konferencije je pobjegao, bukvalno POBEGAO! jer nije smeo da dozvoli da mu novinari postave pitanje, koje bi ga sahranilo a poziva nekog na dijalog ovo je bila takva korpa baljezganja i samo sahranjivanja"

POGLEDAJTE VIDEO Rašić o Vladinom planu: 'Program najma nije dovoljan, nužne su šire mjere'