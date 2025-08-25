Uspjeli vratiti 83 djece svojim domovima: Procjenjuje se da ih je ukupno oteto čak 35.000

Zahvaljujući pomoći države Katar, ukupno je 83 ukrajinske djece vraćeno svojim domovima, izvijestila je Nacionalna novinska agencija Ukrajine. Kako prenosi Ukrinform, povjerenik Vrhovne rade za ljudska prava Dmitro Lubinec izvijestio je o tome na Telegramu.

“Danas sam održao sastanak s veleposlanikom Države Katar u Ukrajini, Hadijem Nasserom Al-Hajrjem — našim pouzdanim i postojanim partnerom u vraćanju deportirane i prisilno raseljene djece. Zahvaljujući posredovanju Katara, već je 83 djece vraćeno iz privremeno okupiranih područja Ukrajine i iz Rusije,” rekao je Lubinec.

Podsjetio je da su samo u subotu, uz podršku Katara, u Ukrajinu vraćena još troje djece i jedan mladić.

Od početka invazije vraćeno preko 1500 djece

Od početka ruske invazije, u sklopu predsjedničke inicijative Bring Kids Back UA, ukupno je vraćeno 1.564 djece.

Nekoliko skupina djece imalo je priliku sudjelovati i u programima odmora i psihološke rehabilitacije u Dohi, glavnom gradu Katara. Lubinec je naglasio da je obnova njihova zdravlja nakon deportacije ključno pitanje za Ukrajinu.

“Danas je bio poseban susret — s nama su bila djeca vraćena zahvaljujući posredovanju Katara: iskreno su podijelila svoje priče i snove te razmijenila simbolične darove. Upravo za to radimo,” istaknuo je povjerenik.

Na sastanku su veleposlanik i ombudsman razgovarali i o daljnjim koracima u zaštiti dječjih prava i humanitarnoj pomoći.

Lubinec je zahvalio Državi Katar i osobno Nasseru Al-Hajrju na dosljednom stavu i nepokolebljivoj podršci Ukrajini, naglasivši da su se neke zemlje povukle iz procesa, dok Katar ostaje primjer istinske humanosti i odgovornog međunarodnog vodstva.

SAD i EU traže povratak otete djece

Povratak prisilno deportirane ukrajinske djece bio je i tema u Washinhtonu, nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. Trump je istaknuo da će SAD i Europa zajedno s Ukrajinom i ostatkom svijeta raditi na vraćanju djece njihovim obiteljima.

Prva dama SAD-a, Melania Trump, poslala je Putinu osobno pismo u kojem ga poziva da “štiti nevinost djece”. Iako nije izravno spomenula rat, pismo je protumačeno kao diplomatski pritisak u vezi s deportacijama, piše Euronews.

Ukrajina je potvrdila da je Rusija deportirala više od 19.500 djece, dok procjene govore da bi broj mogao biti i 35.000. Samo je oko 1.350 djece vraćeno, uz pomoć trećih zemalja poput Katara, Južne Afrike i Vatikana.

Ukrajinska zamjenica ministra vanjskih poslova Mariana Betsa izjavila je da je “povratak djece središnje pitanje svih mirovnih pregovora” te zahvalila Trumpu i europskim partnerima na podršci.

Na sastanku u Bijeloj kući, i američki i europski čelnici istaknuli su važnost povratka djece. Ursula von der Leyen poručila je: “Svako dijete mora se vratiti svojoj obitelji. To mora biti jedan od prioriteta.”

Nedavno je 40 zemalja potpisalo zajedničku izjavu kojom od Rusije traže da odmah i bezuvjetno vrati djecu. “Povratak ukrajinske djece bez odgode ili uvjeta je nenegocijabilan”, istaknula je Betsa.

Međunarodni kazneni sud već je izdao uhidbeni nalog za Vladimira Putina zbog ratnih zločina povezanih s otmicama djece iz Ukrajine.

