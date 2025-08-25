Satima ležao uz mrtve prijatelje: Htjeli vidjeti izlazak sunca, završili u provaliji od 200 metara

Vikend izlet u planine Iezer-Păpușa u rumunjskim Karpatima završio je tragično za petero mladih ljudi u dobi između 20 i 23 godine. Terensko vozilo kojim su se u subotu ujutro pokušavali spustiti prevrnulo se na strmoj padini, kotrljajući se preko 200 metara. Četvero putnika, dva mladića i dvije djevojke, poginuli su, a peti je teško ozlijeđen, javlja rumunjski Telegrafonline.

Stefan (21) stradao je s troje svojih prijatelja, kada je, vozeći automobil koji je tek kupio, sletio u provaliju duboku 200 metara. Njegov prijatelj Kostin jedini je preživio nesreću te je satima ležao zarobljen u olupini s beživotnim tijelima.

Agonija kroz koju je Kostin prošao mogla bi biti scenarij za horor film. Kao jedini preživjeli, bio je deset sati u agoniji, ležeći kraj mrtvih prijatelja, sve dok nije pronađen i helikopterom prebačen u bolnicu, navodi srpski Telegraf.

Kostin je jedini koji može razjasniti kako je došlo do tragedije. Vjeruje se da je Stefan vozio velikom brzinom, po vrlo uskoj stazi. Prijatelji su krenuli prema odredištu dok je još bio mrak, s namjerom da vide izlazak sunca.

Stefan je bio za volanom terenskog vozila 4x4 kupljenog tri dana ranije. Krenuo je uzbrdo sa svoja četiri prijatelja, dva mladića i dvije djevojke, prema vrhu Jezeru Mare, kako bi zajedno gledali izlazak sunca s planine.

'Trebali su se vjenčati'

Mediji pišu da je Stefan živio u Brašovu, gdje je studirala njegova zaručnica, Štefanija, dvije godine starija. Bili su u kampu u planinama s još nekoliko prijatelja. Nije im to bio prvi put da se bave off-road vožnjom u toj oblasti. Vijest o njihovoj smrti bila je šok za zajednicu u Lereštu gdje su odrasli.

„Divna djeca, djeca koja su se voljela, bili su prijatelji, bili su zaručnici, trebali su se vjenčati. Otišli su dan ranije, bili su tamo u šatorima, ujutro je druga grupa otišla kući, a oni su krenuli gledati izlazak sunca. U šoku smo“, rekao je Marijan Toader, predsjednik općine Lerešt.

Kostin je, prema navodima hitne pomoći, bio na stražnjem sjedalu kada se automobil survao u provaliju. „Bio je iza vozača i iskočio je iz auta kada je vidio da…“, rekla je Viktorija Lasai, liječnica hitne pomoći. Nesreća se, prema navodima, dogodila nešto prije 6 sati ujutro, a Kostin je ostao kraj mrtvih prijatelja sve do 16 sati, dok pomoć nije stigla. „Rekla sam mu: ‘Rođen si drugi put’“, navodi doktorica.

Kostin je zadobio višestruke prijelome, uključujući i na kralježnici. Sinoć je operiran i trenutačno je u stabilnom stanju, ali su prognoze neizvjesne. „Pacijent je na intenzivnoj njezi, njegovo stanje je i dalje teško. On je pri svijesti. Potrebno je multidisciplinarno liječenje, i dalje mu je nužna njega“, naveli su iz bolnice.

Istraga u tijeku

U potrazi je sudjelovao i Kostinov otac, koji je šumar. Nije znao da je i njegov sin sudjelovao u nesreći. Kada je čuo vijest, vraćen je s terena. Dvadeset spasilaca s pet interventnih vozila otišlo je u to područje kako bi pronašli mlade.

„Skupljali su se oblaci, počela je kiša na vrhu planine, u tom području su divlje životinje. Zamislite što bi značilo da nam se pojavi i medvjed, s četiri tijela pokraj nas“, rekao je Kristijan Toma iz spasilačke službe Argeša.

Policija je otvorila istragu i već se nazire uzrok tragedije. „Preživjeloga sam pitao i rekao mi je da je vozač pokušao testirati snagu automobila, izgubio je kontrolu nad volanom i pali su u provaliju“, dodao je Kristijan Toma.

Marijan ne vjeruje da je to uzrok tragedije. „Negdje je došlo do urušavanja, put je uži, postoji jedna cijev i koliko sam razumio, moguće je da je udario kotačem u kamen i skliznuo nizbrdo“, rekao je predsjednik općine Lerešt, Marijan Toader. Štefanija i Štefan bit će pokopani u Lereštu, sljedećeg tjedna.

