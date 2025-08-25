Bivši čelnik CIA-e razotkrio što stvarno Putin želi i šokirao: 'U Africi su tražili žene...'

Bivši direktor CIA-e i umirovljeni general David Petraeus izjavio je u nedjelju za ABC News da sumnja u to da će se ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastati kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

"Trenutno nema puno toga što bi nas navelo na to da povjerujemo u to", rekao je Petraeu i nastavio: "Mislim da je to jasno čak i predsjedniku Trumpu, trebalo biti da unatoč svim njegovim naporima, koje opet pozdravljamo, da se okonča rat, da se zaustavi ubijanje, Vladimir Putin očito nema namjeru to učiniti osim ako ne dobije dodatni teritorij, koji je jako utvrđen, a ruske snage bi se morale boriti godinama tempom kojim idu."

Petraeusovi komentari dolaze nakon što se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošli tjedan sastao s predsjednikom Trumpom u Washingtonu, zajedno s grupom drugih europskih čelnika, u nastojanju da prikupe veću podršku za posredovanje u primirju između Rusije i Ukrajine.

Putin kao prepreka miru

Petraeus je rekao da je trenutna "prepreka miru" Putin. Kaže da bi SAD trebale preispitati ograničenja na neko oružje koje neće slati Ukrajini i poslati više pomoći kako bi se konačno okončao trogodišnji rat.

"A ono što moramo učiniti jest promijeniti tu dinamiku pomažući Ukrajini puno više nego što smo to do sada učinili. Ukidanjem ograničenja, oduzimanjem 300 milijardi dolara zamrznutih rezervi i ruskog novca europskih zemalja, davanjem toga Ukrajini. Više sankcija Rusiji, uključujući čak i Gazprom banku, i daljnjim ograničavanjem izvoza nafte nego što smo to već učinili", rekao je Petraeus.

Petraeus se osvrnuo na izvješće Wall Street Journala da Pentagon ograničava ukrajinsku upotrebu američkih raketa dugog dometa protiv ciljeva u Rusiji.

Unatoč tome, Petraeus je rekao da zna da rat ne može trajati vječno, rekavši da je u ratu do sada ubijeno i ranjeno 1,06 milijuna Rusa, uključujući više od 500.000 onih koji se nisu mogli vratiti na front zbog težine ozljeda, te da rat ima i "vrlo značajan utjecaj" na civilnu radnu snagu.

"To s vremenom mora imati vrlo, vrlo značajan utjecaj na sposobnost Rusije da pronađe i civilnu radnu snagu. Zapravo, izvještava se da su u Africi tražili žene koje mogu zamijeniti neke od muškaraca u Rusiji, u raznim industrijama", rekao je Petraeus.

Petraeus je u nedjelju također odgovorio na Trumpove odluke administracije da otpusti ili premjesti 16 visokih vojnih časnika, od kojih je sedam žena, do kraja njegovog drugog mandata. Najnovije smjene dogodile su se u petak, uključujući smjenu šefa Obavještajne agencije za obranu, general-pukovnika Jeffreyja Krusea, samo nekoliko tjedana nakon što je nadgledao preliminarno izvješće koje je proturječilo Trumpovoj tvrdnji da su iranska nuklearna postrojenja uništena američkim napadima u lipnju.

"Mislim da to mora biti razlog za zabrinutost. Očito je da je to bez presedana. Nikada se ništa slično nije dogodilo", rekao je Petraeus i dodao: "U prošlosti je bilo slučajeva kada su pojedinci koji su se naljutili na predsjednika ili ministra obrane, obično oko političkog pitanja o kojem se nisu trebali izjašnjavati, doista bili zamijenjeni. Ali brojke ovdje su očito puno značajnije od toga."

