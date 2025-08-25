Ukrajina uzvraća udarac: Rusija tijekom noći uništila 21 ukrajinski dron, dva su letjela i prema Moskvi

'BORBA PROTIV KRIMINALA' /
'Hitne službe rade na mjestu gdje su pale krhotine (dronova)', napisao je Sobjanin
Ruske obrambene jedinice uništile su tijekom noći 21 ukrajinski dron, izvijestila je ruska državna novinska agencija u ponedjeljak, pozivajući se na podatke ruskog ministarstva obrane.
Dva drona koja su ruske protuzračne jedinice uništile letjela su prema Moskvi, izjavio je u ponedjeljak gradonačelnik glavnog ruskog grada Sergej Sobjanin.
"Hitne službe rade na mjestu gdje su pale krhotine (dronova)", napisao je Sobjanin u objavi na Telegramu, prenosi Reuters.
