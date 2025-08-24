Eksplozija u poznatom trgovačkom centru: Poginula jedna osoba
Zgrada je nakon eksplozije evakuirana, a Istražni odbor Rusije pokrenuo je službenu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće
Najmanje jedna osoba poginula je u nedjelju u eksploziji u poznatoj trgovačkom centru u središtu Moskve, priopćile su hitne službe. Dvoje ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, piše ABC News.
Do eksplozije je došlo na trećem katu trgovačkog centra Central Children’s Store na Lubjanki. Uzrok je bio plinski cilindar, navodi državna agencija RIA Novosti.
Gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je najvjerojatniji uzrok tehnički kvar opreme.
Zgrada je nakon eksplozije evakuirana, a Istražni odbor Rusije pokrenuo je službenu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.
POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozija probudila je Splićane, sumnja se na obračun krim miljea: 'Očekivalo se i pričalo po gradu'