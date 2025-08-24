Eksplozija u poznatom trgovačkom centru: Poginula jedna osoba

Najmanje jedna osoba poginula je u nedjelju u eksploziji u poznatoj trgovačkom centru u središtu Moskve, priopćile su hitne službe. Dvoje ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, piše ABC News.

Do eksplozije je došlo na trećem katu trgovačkog centra Central Children’s Store na Lubjanki. Uzrok je bio plinski cilindar, navodi državna agencija RIA Novosti.

г. Москва. м-н "Детский мир".#бавовна

Чудовищно взорвался некий баллон на третьем этаже, рядом с кафе "Шоколадница".😱😱😱

На стоящем рядом мужчине загорелась одежда, он скончался, ещё трое пострадали.

Детишки в ужасе разбегаются!🤷‍♂️ pic.twitter.com/4B2zOQ6dYc — Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) August 24, 2025

Gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je najvjerojatniji uzrok tehnički kvar opreme.

Zgrada je nakon eksplozije evakuirana, a Istražni odbor Rusije pokrenuo je službenu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.

