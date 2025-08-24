DVOJBE OKO UZROKA /

Eksplozija u poznatom trgovačkom centru: Poginula jedna osoba

Eksplozija u poznatom trgovačkom centru: Poginula jedna osoba
Foto: Screenshot/x

Zgrada je nakon eksplozije evakuirana, a Istražni odbor Rusije pokrenuo je službenu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće

24.8.2025.
19:06
Lara Horvat
Screenshot/x
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje jedna osoba poginula je u nedjelju u eksploziji u poznatoj trgovačkom centru u središtu Moskve, priopćile su hitne službe. Dvoje ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, piše ABC News

Do eksplozije je došlo na trećem katu trgovačkog centra Central Children’s Store na Lubjanki. Uzrok je bio plinski cilindar, navodi državna agencija RIA Novosti. 

Gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je najvjerojatniji uzrok tehnički kvar opreme.

Zgrada je nakon eksplozije evakuirana, a Istražni odbor Rusije pokrenuo je službenu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozija probudila je Splićane, sumnja se na obračun krim miljea: 'Očekivalo se i pričalo po gradu'

MoskvaEksplozijaTrgovački Centar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DVOJBE OKO UZROKA /
Eksplozija u poznatom trgovačkom centru: Poginula jedna osoba