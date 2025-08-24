Vijetnam najavio masovnu evakuaciju zbog tajfuna: Uzbune se dižu u susjednoj državi

Vijetnam je najavio evakuaciju više od pola milijuna ljudi i naredio brodovima da ostanu u lukama, dok je kineski grad Sanya na jugu zemlje u nedjelju zatvorio poslovne objekte i javni prijevoz, pripremajući se za jačanje tajfuna Kajiki.

Oluja bi, prema prognozi Kineskog nacionalnog meteorološkog centra, u nedjelju navečer trebala "okrznuti“ južnu obalu kineske otočne pokrajine Hainan, a zatim krenuti prema Vijetnamu.

Do 11 sati po srednjoeuropskom vremenu oluja je ojačala, s vjetrovima koji su dosezali 166 km/h, objavila je vijetnamska državna meteorološka agencija.

Očekuje se daljnje jačanje, s udarima do 180 km/h, upozorili su kineski prognostičari.

Vlasti planiraju evakuaciju

Vlasti u Vijetnamu planiraju evakuaciju više od 586.000 ljudi iz središnjih provincija Thanh Hoa, Quang Tri, Hue i Danang, gdje se predviđa da će tajfun udariti rano u ponedjeljak, prenijeli su državni mediji.

Stanovnicima je savjetovano da ne izlaze na otvoreno nakon 16 sati po srednjoeuropskom vremenu u nedjelju, a vojska je u pripravnosti za pružanje pomoći, priopćila je vlada.

Sedam vijetnamskih obalnih pokrajina zabranilo je isplovljavanje brodovima već u nedjelju ujutro, izvijestile su novine Tien Phong.

Jače oborine u Kini

Kineski grad Sanya, poznat po ljetovalištima i pješčanim plažama, zatvorio je turističke atrakcije, trgovine i restorane te obustavio javni prijevoz.

Kineska meteorološka agencija prognozirala je obilne kiše i snažne vjetrove na Hainanu, te u pokrajinama Guangdong i Guangxi, pri čemu bi neka područja Hainana mogla primiti i do 320 mm oborina od nedjelje do ponedjeljka.

Sanya je u nedjelju ujutro izdala crveno upozorenje zbog tajfuna, što je najviši stupanj u kineskom sustavu upozorenja.

Obustavljena je nastava i građevinski radovi, a trgovački centri, restorani i supermarketi zatvoreni su od nedjelje. Plovilima je naređeno da prekinu rad u vodama Sanye.

