Ovu europsku zemlju u borbi protiv pranja novca izjednačili sa Sirijom i Kongom

Radna skupina za financijske akcije (FATF) u svom privremenom izvješću dala je Austriji lošu ocjenu u borbi protiv pranja novca. U osam od jedanaest kategorija učinkovitost je ocijenjena “umjerenom” ili “niskom”, a u dvije – preventivne mjere i kazneni progon – “niskom”, piše Fenix magazin.

“Općenito, broj istraga pranja novca provedenih u svim tijelima za kazneni progon je nizak i nije u potpunosti prilagođen riziku Austrije”, stoji u izvješću koje prenosi Die Presse. Loša ocjena gotovo je izjednačila Austriju sa Sirijom i Kongom.

Ipak, Austrija je bolje ocijenjena u istragama financiranja terorizma te u javnom pristupu podacima pravnih subjekata. FATF je također pohvalio “brzinu i kvalitetu” međunarodne suradnje austrijskih vlasti.

Ima prostora za poboljšanja

Glasnogovornik Uprave za financijsko tržište (FMA) rekao je za Der Standard da je Austrija postigla “u financijskom sektoru značajan napredak”, dok Ministarstvo pravosuđa tvrdi da je pravosuđe “na pravom putu”, ali da “još uvijek postoji potencijal za poboljšanje”.

Nedostatak učinkovitih mjera posljednjih je godina doveo i do gašenja banaka. Nakon oduzimanja licence bečkoj Meinl banci 2020., 2024. je zatvorena i Europsko-američka investicijska banka (Euram Bank), kojoj je Europska centralna banka (ECB) oduzela dozvolu zbog kršenja propisa o sprječavanju pranja novca.

Konačno izvješće FATF-a očekuje se početkom 2026. godine, a austrijska ministarstva pravosuđa, financija i unutarnjih poslova najavila su niz mjera kako bi popravila ocjenu.

