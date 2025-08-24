Tinejdžeri pronađeni mrtvi u hotelskoj sobi u popularnoj destinaciji, njihov otac završio u bolnici

Dva nizozemska tinejdžera pronađena su mrtva u svojoj hotelskoj sobi u Istanbulu, a njihov otac hospitaliziran, izvijestili su u subotu turski mediji, navodeći kako prve sumnje upućuju na obrok koji su pojeli u jednom restoranu, javlja Times of Malta.

Dječaci, stari 15 i 17 godina, zatečeni su mrtvi kada su policija i hitna pomoć stigli u hotel u kojem su odsjeli, u istanbulskoj četvrti Fatih, blizu Plave džamije i Velikog bazara, prema pisanju televizijskog kanala NTV.

"Kada su stigli, bolničari su utvrdili da su oba dječaka mrtva. Otac je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu u stanju šoka," izvijestio je kanal. Trojica su boravila u Turskoj na odmoru, a vjeruje se da su večerali u turističkoj četvrti Taksim, naveli su mediji.

'Kad sam ušao obojica su bila mrtva'

Otac, star 57 godina, rekao je policiji da je otišao sa sinovima na Taksim, "ali nije jeo", prema pisanju portala Haber Turk. Kasnije te večeri, po povratku u hotel, otac se obratio sinovima, no oni nisu odgovarali. Hotelski zaposlenik, Mehmet Kirdag, čuo je očeve povike za pomoć, izvijestio je NTV.

"Kada sam pokucao na vrata i ušao, obojica sinova bila su mrtva – jedan u krevetu, drugi na podu... Kada je stigla hitna pomoć, obojica mladića bila su mrtva. Otac je bio u stanju šoka," kazao je Kirdag. Istanbulska policija pokrenula je istragu, izvijestio je NTV.

