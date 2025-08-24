Nastavljaju se prosvjedi protiv imigranta: Starmer prisiljen okončati hotel za azilante

Prosvjedi protiv imigranata održani su u nedjelju širom Velike Britanije ispred hotela u kojima su smješteni tražitelji azila, dan nakon što je policija morala razdvojiti prosvjednike od njihovih protivnika u nekoliko gradova u kontekstu jačanja tenzija zbog vladine imigracijske politike.

Laburistička vlada premijera Keira Starmera pod pritiskom je da ispuni obećanje da će okončati korištenje hotela za smještaj tražitelja azila, što stoji milijarde funti na godinu.

U Britaniji se zadnjih tjedana redovito održavaju prosvjedi ispred hotela u kojima su smješteni tražitelji azila, potaknuti jednim dijelom zabrinutošću za javnu sigurnost nakon što je migrant iz jednog takvog hotela na istoku Londona optužen za seksualni napad.

U nedjelju se prosvjedovalo širom zemlje, uključujući u Eppingu, istočno od Londona, Bristolu i Birminghamu.

Farage predstavio planove za deportaciju

Sud je u utorak naredio iseljenje tražitelja azila iz hotela u Eppingu, koji se našao u fokusu prosvjeda. Vlada se planira žaliti.

Prosvjednici su se u nedjelju ondje ponovno okupili, mašući britanskim zastavama i ističući transparente s porukama "Epping kaže ne" i "Zaustavite čamce".

Prosvjednici protiv imigranata u subotu su se u manjem broju okupili u gradovima širom Engleske, Škotske i Walesa.

Nigel Farage, vođa populističke stranke Reformirajmo Ujedinjeno Kraljevstvo, koja je u nedavnim anketama izbila u vrh, predstavio je planove za masovnu deportaciju migranata koji su stigli u zemlju iz Europe malenim čamcima ako njegova stranka pobijedi na izborima.

Farage je za The Times rekao da će povući zemlju iz Europske konvencije o ljudskim pravima, dogovoriti sporazume o repatrijaciji sa zemljama kao što su Afganistan i Eritreja i sagraditi prihvatilišta za 24.000 migranata.

Reformirat će žalbeni proces

Britanska vlada objavila je u nedjelju da će reformirati žalbeni proces u postupcima azila kako bi ubrzala donošenje odluka, smanjila broj neriješenih slučajeva i postupno ukinula korištenje hotela za smještaj tražitelja azila.

Po planovima, bit će osnovano neovisno tijelo koje će rješavati žalbe u postupcima azila kako bi se smanjilo broj neriješenih slučajeva, njih 106.000, uključujući 51.000 žalbi koje na rješenje čekaju u prosjeku više od godinu dana.

Ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper rekla je da se time nastoji "povratiti kontrolu i red" u sustav za koji je ocijenila da je bio "u potpunom kaosu" kada su laburisti prošle godine preuzeli vlast.

POGLEDAJTE VIDEO: Prevrnuo se brod sa 700 imigranata, o njihovu problemu progovorio i papa