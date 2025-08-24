TRAGEDIJA NA AUTOCESTI /

Kamera snimila tragediju: Šleper udario u naplatnu kućicu i zapalio se, vozač poginuo

Foto: Screenshot/facebook

Nadzorne kamere snimile su vozača kamiona kako je prvo udario u automat za naplatu cestarine, a zatim se vozilo prevrnulo i zapalilo

24.8.2025.
22:56
Lara Horvat
Tragična nesreća dogodila se noćas oko 22.55 na Poljskoj autocesti A2 u Lubuškom vojvodstvu u kojoj je poginuo vozač kamiona, piše Onet.pl. 

Nadzorne kamere snimile su vozača kamiona kako je prvo udario u automat za naplatu cestarine, a zatim se vozilo prevrnulo i zapalilo. 

Kamion je uništen u požaru, a vozač je poginuo na mjestu nesreće. Nitko drugi na autocesti nije ozlijeđen u incidentu.

Prema riječima dežurnog policajca u centru za upravljanje autocestom A2 Świecko-Konin, promet prema Poznanju i Varšavi odvijao se kroz jedan prolaz. 

Intervenirao je veći broj pripadnika hitnih službi, a pokrenuta je istraga kako bi se rasvijetlile okolnosti ove teške nesreće.

Kamera snimila tragediju: Šleper udario u naplatnu kućicu i zapalio se, vozač poginuo