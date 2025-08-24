Rusija i Ukrajina razmijenile zarobljenike, Vance: 'Moskva je učinila značajne ustupke'

Rusija i Ukrajina razmijenile su u nedjelju 146 ratnih zarobljenika s obje strane nakon posredovanja Ujedinjenih Arapskih Emirata, priopćilo je rusko ministarstvo obrane i ukrajinski predsjednik.

Rusko ministarstvo priopćilo je da se svi oslobođeni Rusi nalaze u Bjelorusiji i primaju psihološku i medicinsku pomoć. Ukrajina je u Moskvu također vratila osam ruskih državljana, stanovnika Kurske regije, priopćilo je ministarstvo.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na aplikaciji Telegram objavio je da se razmjena dogodila, ali nije dao nikakve podatke. Objavio je slike nasmijanih povratnika, rekavši da je većina njih bila u zatočeništvu od 2022. godine, kada je Rusija napala svog manjeg susjeda. Rekao je da je među njima i novinar zarobljen mjesec dana nakon invazije.

Zelenskij je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na ulozi u razmjeni.

"Razmjene se nastavljaju. Možda je to moguće zahvaljujući našim vojnicima, koji povećavaju fond za razmjenu za Ukrajinu", napisao je predsjednik, misleći na zarobljavanje ruskih vojnika.

Vance komentirao da je Rusija učinila 'značajne ustupke'

Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance rekao je da je Rusija učinila "značajne ustupke" kako bi se postiglo dogovorno rješenje rata u Ukrajini i da je uvjeren da se napreduje unatoč izostanku jasnih pomaka prema okončanju sukoba.

Govoreći u NBC-jevoj emisiji "Meet the Press with Kristen Welker", Vance je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin učinio nekoliko ustupaka, uključujući to što će Ukrajina dobiti sigurnosna jamstva koja će je štititi od moguće buduće ruske agresije.

"Mislim da su Rusi učinili značajne ustupke predsjedniku Trumpu prvi put u tri i pol godine ovog sukoba", rekao je Vance u izjavi objavljenoj u nedjelju.

"Shvatili su da neće moći postaviti marionetski režim u Kijevu. To je, naravno, bio važan zahtjev na početku. I ono što je važno, prihvatili su da će biti nekakvo sigurnosno jamstvo teritorijalne cjelovitosti Ukrajine."

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u intervjuu objavljenom u nedjelju da bi skupina nacija uključujući stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a trebala biti jamac sigurnosti Ukrajine.

Trump prijetio sa sankcijama

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovno je u petak zaprijetio da će uvesti sankcije Rusiji ako ne bude napretka prema mirnom rješenju u Ukrajini za dva tjedna, iskazavši frustriranost Moskvom tjedan dana nakon sastanka s Putinom na Aljasci.

Vance je rekao da se o sankcijama treba odlučivati od slučaja do slučaja, priznavši da nove sankcije vjerojatno neće potaknuti Rusiju da pristane na prekid vatre Ukrajini.

Vance je podsjetio da je Trump ovaj mjesec najavio dodatnih 25 posto carina na indijsku robu kao kaznu zbog toga što Indija kupuje rusku naftu, što će stupiti na snagu 27. kolovoza.

"Pokušao je jasno dati do znanja da Rusija može biti ponovno pozvana u svjetsko gospodarstvo ako prekine ubijanja, ali i da će i dalje biti izolirana ako ne prekine ubijanja", rekao je Vance.

