Trump opet zaprijetio Putinu sankcijama, pokazao njihovu zajedničku sliku: 'Potpisat ću ovo za njega'

Donald Trump ponovio je prijetnju uvođenjem sankcija Rusiji ako ne bude napretka u mirnom rješenju sukoba u Ukrajini, dok je Moskva izjavila da “nema planiranog sastanka” između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, piše The Guardian.

“Donijet ću odluku o tome što ćemo učiniti, bit će to vrlo važna odluka, a to je hoćemo li uvesti masivne sankcije, masivne carine ili oboje, ili ćemo ne učiniti ništa i reći da je to vaš sukob”, rekao je Trump, očito frustriran Moskvom tjedan dana nakon svog sastanka s Putinom na Aljasci.

Napad na američku tvornicu

Predsjednik je izjavio da nije zadovoljan ruskim napadom na američku tvornicu u Ukrajini ovog tjedna, koji je izazvao požar u kojem su ozlijeđeni neki od zaposlenika tog objekta.

Ukrajinski predsjednik rekao je u petak da Rusija čini sve kako bi spriječila sastanak između njega i Putina.

Trumpova ponuda za sastanak

Trump je rekao da je započeo pripreme za sastanak između Putina i Zelenskog nakon razgovora s ruskim liderom u ponedjeljak, koji je uslijedio nakon njihova sastanka na Aljasci, dok Zelenskij već neko vrijeme poziva Putina da se sastane s njim, smatrajući to jedinim načinom za pregovaranje o kraju rata.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je za NBC da nema planiranog sastanka, ali da je Putin “spreman sastati se sa Zelenskim kada agenda bude spremna za samit. A ta agenda uopće nije spremna.”

Izjava, koja odražava rusku retoriku o nemogućnosti sastanka lidera dok se ne ispune određeni uvjeti, bila je neuspjeh za Trumpa, koji je tijekom tjedna tvrdio da je postignut diplomatski napredak u njegovim naporima da Moskvu i Kijev približi miru.

Putin o odnosima s SAD-om

Dok je Trump iskazivao frustraciju zbog sporog napretka u potencijalnom mirovnom dogovoru, pokazao je novinarima Bijele kuće fotografiju svog sastanka s Putinom na crvenom tepihu na Aljasci i rekao da Putin želi sudjelovati na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. godine u SAD-u.

“Potpisat ću ovo za njega. Poslana mi je jedna, mislio sam da biste voljeli vidjeti, to je čovjek po imenu Vladimir Putin, koji, vjerujem, dolazi, ovisno o tome što će se dogoditi. Možda dolazi, a možda i ne, ovisno o tome što će se dogoditi”, rekao je Trump.

Trumpovi komentari nisu se bavili činjenicom da je Rusija zabranjena iz međunarodnih natjecanja poput Svjetskog prvenstva nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine te nije sudjelovala u kvalifikacijama za turnir 2026., koji će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Putin o američko-ruskim odnosima

Tijekom posjeta nuklearnom istraživačkom centru u petak, Putin je rekao da postoji “svjetlo na kraju tunela” za obnovu američko-ruskih odnosa.

“Imali smo vrlo dobar, značajan i iskren sastanak na Aljasci”, rekao je Putin, dodajući “sljedeći koraci sada ovise o vodstvu Sjedinjenih Država, ali uvjeren sam u kvalitete vođenja trenutnog predsjednika.”

Njegovi komentari signalizirali su optimizam Rusije da može popraviti odnose sa SAD-om i sklopiti poslovne dogovore, unatoč nedostatku jasnog napretka u rješavanju sukoba u Ukrajini.

Što dalje?

Tisuće ukrajinskih civila ubijene su u punom invaziji na Ukrajinu koju je Rusija pokrenula 2022. godine. Analitičari procjenjuju da je više od milijun vojnika s obje strane ubijeno ili ranjeno, a borbe ne jenjavaju, pri čemu obje strane napadaju energetske objekte.

Rusija je održala svoj dugoročni zahtjev da Ukrajina preda teritorij koji još uvijek drži u dvije istočne regije, dok predlaže zamrzavanje bojišta u još dva južnija regiona koja Moskva smatra potpuno svojim i mogućnost vraćanja manjih dijelova drugih ukrajinskih teritorija koje kontrolira.

Zelenskij je, međutim, odustao od zahtjeva za dugotrajnim primirjem kao preduvjetom za sastanak lidera, iako je ranije rekao da Ukrajina ne može pregovarati pod prijetnjom oružja.

