TEŠKA NESREĆA  /

Prevrnuo se autobus koji se vraćao sa slapova Niagare, ima poginulih

Prevrnuo se autobus koji se vraćao sa slapova Niagare, ima poginulih
Foto: Screenshot/twitter

U nesreći je sudjelovala i prikolica traktora. Točan broj žrtava još nije poznat

22.8.2025.
21:57
Maja Mahovlić
Screenshot/twitter
Prevrnuo se autobus koji je prevozio oko 50 turista s izleta na slapove Niagare. Više osoba je poginulo, među njima navodno i dijete, a neki putnici su zarobljeni u olupini autobusa, izvijestila je policija. Vozač autobusa je preživio nesreću, piše New York Post

Autobus se prevrnuo prilikom povratka s putovanja, blizu američko-kanadske granice, na autocesti I-90 blizu izlaza Pembroke na međudržavnoj cesti. 

Turisti u autobusu uglavnom su indijskog, kineskog i filipinskog porijekla. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul nazvala je nesreću tragičnom.

U nesreći je sudjelovala i prikolica traktora.

Točan broj žrtava još nije poznat.

Slapovi Niagare Prometna Nesreća
