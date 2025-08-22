Prevrnuo se autobus koji se vraćao sa slapova Niagare, ima poginulih

Prevrnuo se autobus koji je prevozio oko 50 turista s izleta na slapove Niagare. Više osoba je poginulo, među njima navodno i dijete, a neki putnici su zarobljeni u olupini autobusa, izvijestila je policija. Vozač autobusa je preživio nesreću, piše New York Post.

Autobus se prevrnuo prilikom povratka s putovanja, blizu američko-kanadske granice, na autocesti I-90 blizu izlaza Pembroke na međudržavnoj cesti.

NY tour bus crashes, leaving several dead and injured on trip back from Niagara Falls https://t.co/hw9M61TfeL pic.twitter.com/z97tSE9JRQ — New York Post (@nypost) August 22, 2025

Turisti u autobusu uglavnom su indijskog, kineskog i filipinskog porijekla. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul nazvala je nesreću tragičnom.

U nesreći je sudjelovala i prikolica traktora.

Točan broj žrtava još nije poznat.