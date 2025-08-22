TEŠKA NESREĆA /
Prevrnuo se autobus koji se vraćao sa slapova Niagare, ima poginulih
U nesreći je sudjelovala i prikolica traktora. Točan broj žrtava još nije poznat
22.8.2025.
21:57
Screenshot/twitter
Prevrnuo se autobus koji je prevozio oko 50 turista s izleta na slapove Niagare. Više osoba je poginulo, među njima navodno i dijete, a neki putnici su zarobljeni u olupini autobusa, izvijestila je policija. Vozač autobusa je preživio nesreću, piše New York Post.
Autobus se prevrnuo prilikom povratka s putovanja, blizu američko-kanadske granice, na autocesti I-90 blizu izlaza Pembroke na međudržavnoj cesti.
Turisti u autobusu uglavnom su indijskog, kineskog i filipinskog porijekla. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul nazvala je nesreću tragičnom.
U nesreći je sudjelovala i prikolica traktora.
Točan broj žrtava još nije poznat.
