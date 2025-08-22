Zelenski: 'Rusija čini sve kako se Putin i ja ne bi sastali'; Trump priznao: 'Radije ne bih bio tamo'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da Rusija čini sve što može kako bi spriječila sastanak između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina te pozvao ukrajinske saveznike da uvedu nove sankcije Moskvi ne počne li Rusija pokazivati interes za mir.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom u Kijevu, Zelenskij je podijelio da su razgovarali o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu koje bi ponudile druge države.

Rekao je da bi jamstva trebala biti slična 5. članku NATO-a, koji napad na jednu članicu saveza smatra napadom na sve.

Ključna sigurnosna jamstva

"Ovo je početak velikog pothvata i nije lak, jer jamstva se sastoje od onoga što naši partneri mogu dati Ukrajini, kao i od toga kakva bi ukrajinska vojska trebala biti te gdje pronaći prilike da ona održi svoju snagu", rekao je Zelenskij.

Rutte, koji je u petak posjetio Kijev, pozvao je zapadne saveznike da u slučaju mirovnog sporazuma s Moskvom pruže "čvrsta sigurnosna jamstva" Ukrajini, kako bi spriječili novu rusku invaziju.

"Čvrsta sigurnosna jamstva bit će ključna i na tome trenutačno radimo" kako bismo se pobrinuli da Rusija "više nikada ne pokuša zauzeti niti jedan četvorni kilometar ukrajinskog teritorija", rekao je.

Rutte tvrdi da se radi se o dva oblika jamstava: prvo predviđa pojačanje ukrajinske vojske kako bi se odvratili budući ruski napadi, a drugo se sastoji od europskih i američkih sigurnosnih jamstava.

"Jasno je da će Sjedinjene Države biti uključene", kaže šef NATO-a. "Ta sigurnosna jamstva moraju funkcionirati."

Ukrajinski čelnik također je pozvao saveznike da pritisnu Rusiju u "barem minimalno produktivnu poziciju".

Lavrov: Nema potencijala za samit

Zelenskij je više puta pozvao Putina da se s njime sastane, a američki predsjednik Donald Trump rekao je da je ruski predsjednik pristao na takav sastanak.

„Rusi čine sve što mogu kako bi spriječili održavanje sastanka“, ocijenio je Zelenskij u petak. „Za razliku od Rusije, Ukrajina se ne boji sastanaka s čelnicima.“

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da ne postoji dnevni red za potencijalni samit između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskija, optužujući ukrajinskog predsjednika da je rekao „'ne' svemu“.

U razgovoru za NBC-jevu emisiju „Meet the Press with Kristen Welker“, Lavrov je rekao da je Putin jasno dao do znanja da je spreman sastati se sa Zelenskijem i razgovarati o mogućem sporazumu o okončanju rata u Ukrajini, ali pod uvjetom da postoji odgovarajući dnevni red za takav sastanak. A to, kako je rekao, zasad nedostaje.

„Putin je spreman sastati se sa Zelenskijem kada dnevni red bude spreman za ikakav samit. A ovaj dnevni red uopće nije spreman“, rekao je Lavrov za NBC, rekavši da stoga zasad nije planiran nikakav sastanak.

Ruski šef diplomacije još je rekao da je Rusija pristala pokazati fleksibilnost o nizu pitanja koja je Trump pokrenuo na samitu SAD-a i Rusije prošli tjedan, ali je optužio Ukrajinu da nije pokazala istu fleksibilnost u razgovorima s Trumpom i europskim saveznicima koji su uslijedili u Washingtonu.

Zelenski i Putin 'kao ulje i ocat'

Američki predsjednik Donald Trump osvrnuo se na izjave Sergeja Lavrova.

Odgovarajući na pitanja novinara, Trump je za Putina i Zelenskog rekao da su njih dvojica 'kao ulje i ocat'.

"Njih dvojica su kao ulje i ocat, ne slažu se baš najbolje. Iz očitih razloga. Vidjet ćemo hoće li surađivati", rekao je Trump i dodao da nije siguran hoće li prisustvovati eventualnom sastanku dvojice čelnika.

"Vidjet ćemo hoće li se dogoditi. A onda ćemo vidjeti hoću li morati biti tamo ili ne. Radije ne bih bio", dodao je Trump.

