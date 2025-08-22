Živciraju vas dječja igra i prolaznici? Ovako je to riješila bijesna susjeda u Sarajevu

Nesvakidašnja situacija dogodila se u sarajevskoj Općini Centar gdje je stanovnica Ulice Nedžada Mušića ogradila javni prostor odnosno dio pločnika ispred kuće, javlja Klix.ba.

Prema navodima susjeda, sve se odigralo tijekom noći. Vlasnici kuće su smetale dječje igre, ljudi koji prolaze pored i parkiraju automobile, zbog čega se odlučila ograditi pločnik. Prema riječima mještana, tvrdi i da je riječ o njezinom privatnom vlasništvu.

Građani su zbog nezakonitog postavljanja ograde prijavili vlasnike kuće. Iz Općine Centar su za Klix.ba naveli da je Urbanističko - građevinski inspektor, po ranije dostavljenoj prijavi, pokrenuo postupak inspekcijskog nadzora.

Inspekcija pokrenula postupak

"U predmetnom postupku inspektor je utvrdio da je na javnoj površini, pločnik uz prometnicu, postavljena metalna žičana ograda, čime je djelomično ograđen prostor ispred stambenog objekta i postojeće ograde. Odgovorna osoba je upoznata da je u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju bilo dužna pribaviti odobrenje u nadležnoj službi Općine Centar, za izvođenje radova iznad površine zemljišta kojima se privremeno ili trajno zauzima zemljište ili prostor i mijenjaju uvjeti korištenja tog prostora.

Ostavljen je zakonski rok za dostavu rješenja o pribavljanom odobrenju. U suprotnom subjekt nadzora je dužan sam ukloniti ogradu po ostavljenom roku", naveli su iz Općine Centar za Klix.ba.

Iz Općine su poručili da, ukoliko vlasnici ne uklone bespravno postavljene sadržaje, inspektor će pokrenuti upravni postupak za prinudno uklanjanje.

