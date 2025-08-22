Brutalno ubio partnericu: Nožem je izbo 35 puta i unakazio joj lice

U četvrtak ujutro policija je u obiteljskoj kući u Leobenu, Gornja Štajerska pronašla 61-godišnju ženu prekrivenu krvlju. Uz tijelo, na mjestu zločina pronašli su ubojicu, njezinog 64-godišnjeg partnera te nož kojim ju je usmrtio, piše Vienna.at.

Žrtva je porijeklom iz Srbije, a kako prenose austrijski mediji, ubojica je rođen u Crnoj Gori. Njezin partner priznao je jezivo djelo kada je rekao da joj je unakazio lice i tijelo, ali motiv zašto je to učinio skriva.

Izbodena 35 puta

Obdukcija otkriva da je žrtva bila ubodena 35 puta, a najviše uboda zadobila je u gornjem dijelu tijela. Počinitelj je nožem unakazio i njezino lice.

Žrtvine kolege pozvale su policiju oko 10 sati jer nisu mogli s njom stupiti u kontakt pa su odmah posumnjali da se nešto dogodilo, rekao je Fritz Grundnig, glasnogovornik Ravnateljstva državne policije Štajerske.

Kada je patrola stigla u dvorište obiteljske kuće, već su otkriti tragove krvi. Moguće oružje ubojstva pronađeno je na trijemu, a ubojica, prekriven krvlju, stajao je u dvorištu.

Nije bilo ranije prijave nasilja

"Muškarac je uhićen bez otpora. Liječnik hitne pomoći mogao je samo potvrditi smrt žene, a osumnjičenik će biti ispitan u četvrtak", komentirao je Grundnig i nadodao da je osumnjičeni smješten u pritvor u Leobenu.

Austrijske vlasti navode da nije bilo ranije prijave nasilja i zabrana prilaska nikada nikada nije bila izrečena. Muškarac i žena do sada su živjeli mirno i, kako kažu susjedi, činilo se da nemaju problema.

Istraga je u tijeku, a rodbina nesretne žene u Austriji bit će ispitana.

POGLEDAJTE VIDEO: Pandemija femicida u Hrvatskoj: 'Živimo u društvu koje glorificira zlostavljače, sada žanjemo plodove tih nasilnika'