Mladić opljačkao benzinsku, pa uzeo pištolj policajcu i ubio ga

U njemačkom gradu Völklingenu, u četvrtak navečer došlo je do tragičnog incidenta u kojem je poginuo policajac. Incident se dogodio kod benzinske postaje, a osumnjičeni počinitelj je 18-godišnji mladić tursko-njemačkog podrijetla, piše Fenix Magazin.

Policija je došla na intervenciju zbog pljačke benzinske postaje. Usmrćeni policajac i njegov kolega pješice su slijedili osumnjičenog kada je došlo do fizičkog sukoba.

Tijekom naguravanja usmrtio policajca

Tijekom naguravanja, napadač je jednom policajcu oduzeo službeni pištolj i pucao više puta, pri čemu je metak usmrtio jednog policajca. Njegov je kolega odmah pozvao pomoć, no za 34-godišnjeg preminulog policajca nije bilo spasa.

Tijekom pucnjave ranjen je i osumnjičeni koji je pokušao pobjeći, no ubrzo je uhićen. Policija je potvrdila da je hospitaliziran, ali njegove ozljede nisu opasne po život.

Tijekom noći, policijski forenzičari su intenzivno radili na mjestu zločina. U tijeku je detaljna analiza tragova. Policijski glasnogovornik najavio je održavanje konferencije za medije tijekom dana, na kojoj će biti objavljeni dodatni detalji, uključujući identitet osumnjičenog.

Ministar unutarnjih poslova Saarlanda, Reinhold Jost (SPD), izrazio je sućut obitelji i kolegama preminulog te naglasio kako će se cijeli slučaj temeljito istražiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako policija čuva granicu s BiH od kriminalaca i migranata