Ruski avion izazvao dramu na nebu kod Aljaske: Amerikanci podigli lovce F-16

Sjedinjene Američke Države podigle su borbene zrakoplove nakon što je u blizini Aljaske uočen ruski izviđački i nadzorni avion. Borbeni avioni podignuti su u četvrtak, a incident je potvrdilo Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane (NORAD), piše Newsweek.

Prema priopćenju NORAD-a, u akciji presretanja sudjelovali su jedan zrakoplov za rano upozoravanje i kontrolu E-3 Sentry, dva lovca F-16 te jedan tanker KC-135. Njihov zadatak bio je presresti ruski avion IL-20 COOT koji je letio unutar Aljaške identifikacijske zone protuzračne obrane (ADIZ).

'Ovo nije prijetnja'

"Ruski vojni avion ostao je u međunarodnom zračnom prostoru i nije ušao u američki ili kanadski suvereni zračni prostor", stoji u priopćenju NORAD-a. "Ova ruska aktivnost u aljaškom (zračnom prostoru) događa se redovito i ne smatra se prijetnjom", poručili su iz NORAD-a.

"NORAD koristi slojevitu obrambenu mrežu satelita, zemaljskih i zračnih radara te borbenih aviona za otkrivanje i praćenje letjelica te informiranje o odgovarajućim akcijama. NORAD ostaje spreman primijeniti niz opcija odgovora u obrani Sjeverne Amerike", dodali su.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto svi o njima pričaju nitko nema pojma što su famozna sigurnosna jamstva za Ukrajinu?