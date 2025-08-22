PRIJE IZVANREDNE SJEDNICE /

Dojava o bombi u Narodnoj skupštini Republike Srpske, svi napustili zgradu

Dojava o bombi u Narodnoj skupštini Republike Srpske, svi napustili zgradu
Foto: Ilustracij/Armin Durgut/pixsell

Policija je zatražila od svih da se udalje od Narodne skupštine

22.8.2025.
10:55
danas.hr
Ilustracij/Armin Durgut/pixsell
Narodna skupština Republike Srpske primila je dojavu o postavljenoj bombi neposredno prije početka današnje izvanredne sjednice. Dojava je stigla u 10.07 sati, nakon čega je zgrada evakuirana pa su zastupnici, novinari i osoblje napustili zgradu Narodne skupštine, javljaju Nezavisne novine.

Policija je također zatražila od svih da se udalje od Narodne skupštine.

Za danas je u Narodnoj skupštini Republike Srpske zakazana posebna sjednica, a na dnevnom redu je razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma u vezi s odlukama Suda Bosne i Hercegovine i CEC-a, kojima su Miloradu Dodiku oduzeti mandati predsjednika Republike Srpske.

Na dnevnom redu je i usvajanje ostavke premijera Republike Srpske Radovana Viškovića, kao i informacija o presudi Suda Bosne i Hercegovine i odluci Središnjeg izbornog vijeća Bosne i Hercegovine o prestanku predsjedničkog mandata Milorada Dodika, te zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Republike Srpske.

Milorad DodikDojava O BombiNarodna SkupstinaRepublika Srpska
