Dodikova miljenica: 'BiH je nemoćna i jadna, ušla je u brakorazvodnu parnicu'

Zastupnica SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić komentirala je najavljeni referendum u entitetu Republika Srpska, piše Dnevni avaz.

Kritizirala je stanje u Bosni i Hercegovini, pogotovo presudom stranačkom šefu Miloradu Dodiku.

Gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a, rekla je da će referendum odlučno odbaciti presudu Dodiku.

"Mi biramo predsjednika. Građani će izaći u velikom broju. Odbijanje žalbe nas ne iznenađuje. Najveća pogreška u BiH bila je reforma pravosuđa. Suci i tužitelji ne odgovaraju struci, već se povinuju OHR-u", kazala je Vulić.

'BiH je nemoćna i jadna'

Komentirala je presudu bivšem predsjedniku entiteta, koji je podnio zahtjev za otkup zatvorske kazne te mu je oduzet mandat:

"Zapravo je time dokazano da je BiH nemoćna i jadna. Presudom predsjedniku, BiH je ušla u razvod braka – ona više ne postoji u okvirima Daytona. Ovo je iživljavanje nad voljom srpskog naroda. Našli ste Vukanovića koji ima razne financijere sa strane. U kampanji za prošle izbore novac je stizao s raznih strana, a nitko nije reagirao", naglasila je.

Dodala je kako Nebojša Vukanović, Igor Crnadak i Jelena Trivić misle da su sebi otvorili put, ali da u tome nisu uspjeli.

– Vukanović, Crnadak i Trivić misle da su „maknuli“ Dodika. Nisu uspjeli. Mi ćemo se boriti i izboriti, jer ako ne uspijemo, to će biti kraj Republike Srpske", uvjeren je Vulić.

