Dodik ostao bez mandata i putovnice, ali ne i bez pjesme: 'Skitnice čekajte me, ja nemam gdje'

Svašta se dogodilo Miloradu Dodiku ovaj tjedan. Najprije mu je Žalbeno vijeće Suda BiH odbilo žalbu na odluku Centralne izborne komisije, kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. Da stvar bude gora, Dodiku sada oduzimaju i diplomatsku putovnicu. Ima roka 15 dana da je vrati Ministarstvu vanjskih poslova BiH, a ako ne posluša Granična policija je tu da ga podsjeti.

Veselje usred nedaća

No, Milorad nije čovjek koji pada u depresiju. Umjesto da se sakrije od javnosti i promišlja koji mu je sljedeći potez, on je odlučio zapjevati. I to pred punim Trgom slobode u Trebinju.

Na nastupu popularnog srpskog pjevača Nikole Rokvića, Dodik je dočekao svoj trenutak. Uzeo mikrofon i pred građanima i turistima zapjevao pjesmu "Skitnice“.

"Ovo je neki čovjek koji mi uze sve, skitnice čekajte me, ja nemam gdje“, pjevao je Dodik iz petnih žila, dok je publika pljeskala i snimala mobitelima.

Ne zna se je li pjesmu posvetio Centralnoj izbornoj komisiji, Sudu BiH ili pak izgubljenoj putovnici.

Dok mnogi političari u sličnoj situaciji nestanu iz javnosti, Dodik se, kao kakav balkanski showman, odlučio pojaviti na pozornici i pretvoriti problem u predstavu. Izgubio je mandat, putovnicu i dio političke moći – ali očito ne i raspoloženje.

