Supruga našla tijelo nestalog muža iza šupe dva dana nakon incidenta s motornom pilom

Tijelo muškarca za kojeg se danima mislilo da je nestao, pronašla je njegova supruga iza vrtne šupe iako je policija pretražila imanje.

Britanka Amy Parry (44) iz Seasaltera prijavila je nestanak svog supruga Eda (54) 21. travnja. Vratila se kući oko 16.30 sati nakon što je odvela svog najstarijeg sina, 18-godišnjeg Fredericka, u Ashford, piše Metro.co.uk.

Mlađeg sina Ralpha (13) pronašla je samog kod kuće, ali suprugu nije bilo ni traga. Njegov automobil i novčanik ostali su kod kuće.

"Nije se javljao na telefon. Doslovno je bilo kao da je otet. Od samog početka bilo je bizarno", prisjetila se.

Te je večeri prijavila njegov nestanak. Amy je policiji rekla da je njezin suprug radio u susjedovom vrtu.

Policija je pokrenula potragu, ali bezuspješno. Dva dana kasnije, Amy je, uz pomoć obiteljskog psa, pronašla tijelo supruga u dvorištu. Bio je zaglavljen između šupe i ograde.

"Nisam ni na trenutak pomislila da je na imanju. Pronašla sam ga samo zato što je jedan od mojih pasa stalno išao iza šupe, a onda mi je sinulo", rekla je.

Istragom je utvrđeno da je Parry, vodoinstalater i glazbenik, zadobio katastrofalnu ozljedu lijevog zapešća dok je obavljao vrtlarske radove ručnom motornom pilom.

Pronađeni tragovi krvi

U šupi je pronađena motorna pila na kojoj su bili tragovi krvi.

Policijska istraga potvrdila je da nije bilo sumnjivih okolnosti ili umiješanosti treće strane, a toksikološki testovi nisu pronašli drogu ni alkohol u organizmu.

Mrtvozornica Sarah Clarke utvrdila je da nema sumnjivih okolnosti i proglasila je smrt nesretnim slučajem.

"To su vjerojatno bila dva najgora dana u mom životu jer nije imao problema s mentalnim zdravljem, ali onda sve analizirate. Mislila sam da je možda stvarno depresivan, a da ja to nisam vidjela", rekla je.

Rekla je da je otac dvoje djece "živio za glazbu" i bio glavni gitarist u lokalnom bendu The Laziathons. Iz benda su rekli kako neće nastaviti svirati bez njega.

Amy nije bila zadovoljna načinom na koji je policija vodila potragu.

"Dobili smo ispriku, ali nije bilo baš sjajno", rekla je Amy. "Pretraživali su susjednu kuću. Da su samo pogledali preko ograde, vidjeli bi ga. Mnogo je toga propušteno. Ali rekli su mi da su poduzeli sve mjere", požaila se.

Glavni nadzornik Rob Marsh rekao je:

"Policajci su bili profesionalni, uslužni i redovito su obavještavali obitelj tijekom cijele pretrage, no utvrđeno je da je opseg početne pretrage na ovom imanju mogao biti širi te da su utvrđena daljnja saznanja. Kao rezultat toga, napravljene su promjene u potrazi za nestalim osobama, uključujući dodatni nadzor. Policija se ispričala i izražava sućut obitelji zbog gubitka", rekao je.

