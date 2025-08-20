Zašto Putin nije spreman na susret sa Zelenskim – i možda nikada neće biti

Dogovor u Bijeloj kući u ponedjeljak, o bilateralnom sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, bio je gotovo jednoglasan, a onda je stigao odgovor iz Rusije.

"Razgovaralo se o ideji da bi bilo primjereno proučiti mogućnost podizanja razine predstavnika ruskih i ukrajinskih strana," rekao je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov, izvještavajući novinare o razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa s Putinom. Nije bilo spomena imena bilo kojeg od dvojice predsjednika, niti naznake da bi "predstavnici" mogli biti podignuti na tu razinu.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kasnije je u utorak zauzeo pomirljiviji ton. "Ne odbijamo nijedan oblik rada – ni bilateralni, ni trilateralni. Svi kontakti na najvišoj razini moraju biti pripremljeni s najvećom pažnjom", rekao je Lavrov u intervjuu za državnu televiziju.

U prijevodu, to bi značilo da dogovor o susretu nije ni blizu, što ne treba čuditi, piše CNN.

Putinov rat i pitanje legitimiteta

Putin je započeo rat jednostranim priznavanjem dijela ukrajinskog teritorija kao neovisnih. Tvrdio je da je Ukrajina "neotuđivi dio (ruske) povijesti, kulture i duhovnog prostora" te da je njezino odvajanje od Rusije povijesna pogreška.

Ako bi se sastanak između Putina i Zelenskog održao, ističe Orisia Lutsevich, direktorica programa Rusija i Euroazija pri Chatham Houseu, Putin bi "morao prihvatiti poraz – sjesti za stol s predsjednikom kojeg smatra šalom iz zemlje za koju tvrdi da ne postoji."

To bi, dodaje ona, bio ogroman zaokret u tonu koji bi bilo teško objasniti ruskoj javnosti.

"(Putin) je toliko isprao mozak Rusima putem državne televizije, prikazujući Zelenskog kao nacista, Ukrajinu kao marionetsku državu Zapada... i onda odjednom razgovara s njim?“, objasnila je.

Kremlj redovito osporava legitimitet Zelenskog, usredotočujući se na odgodu izbora u zemlji, što je pod ratnim stanjem nezakonito. U svom najnovijem "mirovnom" memorandumu, Moskva zahtijeva održavanje izbora u Ukrajini prije bilo kakvog konačnog mirovnog sporazuma. Putin i drugi ruski dužnosnici rijetko spominju Zelenskog imenom i radije koriste izraz "kijevski režim". Valja podsjetiti da je Zelenski u svibnju otputovao u Tursku na prve izravne pregovore, dok je Putin poslao delegaciju koju je predvodio pisac školskih udžbenika iz povijesti.

Sastanak samo ako je uspjeh zagarantiran

Tatjana Stanovaja, viša suradnica Carnegie Russia Eurasia Centra, smatra da Putin sastanak sa Zelenskim ne vidi kao presudan u ratu koji je za Rusiju primarno obračun sa Zapadom, a ne s Ukrajinom. Ipak, mogao bi ga prihvatiti ako bi bio siguran u uspjeh.

"Ključni zahtjevi moraju biti na stolu i Zelenski ih mora biti spreman razmatrati," rekla je Stanovaja u intervjuu za CNN. Zasada je Zelenski te zahtjeve odbio – među njima je i odricanje od dijela teritorija koji Ukrajina još uvijek kontrolira. Stanovaja smatra kako Putin vjeruje da bi Trump mogao promijeniti taj stav.

"Trump se u Rusiji vidi kao onaj koji može omogućiti rusku viziju rješenja, a za to bi SAD trebao pritisnuti Kijev da bude fleksibilniji i otvoreniji prema ruskim zahtjevima," kaže Stanovaja.

Prema njezinim riječima, Moskva bi mogla pokušati zadržati SAD na svojoj strani time da predloži novi krug pregovora u Istanbulu, s delegacijom više razine, u kojoj bi bili Ušakov i ministar Lavrov. Ali Putin neće riskirati "zasjedu" u kojoj bi sjeo sa Zelenskim, a da mu svi zahtjevi budu odbijeni.

Trumpovo posredovanje i ruski pritisak

Trump je ponedjeljak zaključio objavom na Truth Socialu da je "započeo dogovore za sastanak... između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog". No do utorka ujutro, gostujući u emisiji Fox Newsa, činilo se da je i sam shvatio da dogovor nije ni blizu.

"Ja sam to nekako dogovorio s Putinom i Zelenskim, ali znate, oni su ti koji moraju odlučiti. Mi smo udaljeni 7.000 milja," rekao je.

Putin, međutim, zasad nema razloga popustiti. Bez ikakvih ustupaka nagrađen je velikim samitom na Aljasci, ukidanjem Trumpova zahtjeva za prekidom vatre prije mirovnih pregovora, te urušavanjem svih sankcijskih ultimatuma do sada.

Iako je Rusija početkom kolovoza tek donekle smanjila broj noćnih napada dronovima na ukrajinske gradove, u ponedjeljak navečer ponovno ih je pojačala – lansirala je 270 dronova i 10 raketa. Ako pritisak Trumpa na Zelenskog ne urodi plodom, Moskva se uvijek može vratiti sili.

Jedino otvoreno pitanje za Rusiju u ovom trenutku je: koga će Trump okriviti ako i ovaj mirovni pokušaj propadne.

Bit će potrebno pripremiti sastanak

Sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog vjerojatno se neće održati prije kraja kolovoza jer zahtijeva pažljivu pripremu, rekao je za TASS Nikolaj Azarov, koji je obnašao dužnost ukrajinskog premijera od 2010. do 2014. godine.

"Sastanak se svakako može održati, ali ne tako skoro, jer ga je potrebno pripremiti,“ rekao je, odgovarajući na pitanje može li se takav susret održati prije kraja mjeseca.

Prema Azarovu, rusko vodstvo sigurno neće prihvatiti stav koji Zelenski trenutačno zauzima. Bivši ukrajinski premijer ukazao je na niz pitanja koja su se pojavila nakon sastanaka američkog predsjednika Donalda Trumpa sa Zelenskim i europskim čelnicima. "O kakvim sigurnosnim jamstvima oni govore, dok najavljuju planove da do zuba naoružaju kijevski režim i osiguraju mu ogromne svote novca? Samo ove godine planiraju izdvojiti 100 milijardi dolara, pa vodi li to miru?“ upitao je Azarov.

"Teško mi je reći je li moguće promijeniti stavove u tjedan dana kako bi se postigao nekakav dogovor,“ dodao je.

"Pregovarački tim koji će raditi na pripremi bilateralnog sastanka morat će pronaći zajedničku osnovu,“ zaključio je bivši ukrajinski premijer.

Dana 15. kolovoza Putin i Trump održali su sastanak u vojnoj bazi Joint Base Elmendorf-Richardson na Aljasci. Sastanak, koji je trajao oko tri sata, bio je usmjeren na rješavanje sukoba u Ukrajini.

Dana 18. kolovoza Trump je ugostio Zelenskog i nekoliko europskih čelnika u Bijeloj kući. Američki predsjednik također je nazvao Putina. Prema riječima pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova, njihov je razgovor trajao oko 40 minuta. Nakon toga, Trump je objavio da je započeo s pripremama za sastanak između Putina i Zelenskog.

