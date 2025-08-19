Putinova riječ vrijedi kao i jedna druga u povijesti: Evo zašto će braniti svaki milimetar Donbasa

Kroz povijest smo već mogli svjedočiti kako je predaja utvrđenih položaja ekspanzionističkom susjedu, koji je opsjednut uništenjem vaše države, obično loša ideja.

Kada je 1938. godine potpisan Münchenski sporazum kojim su Velika Britanija i Francuska, kako bi umirile Hitlerove apetite i ratne namjere, ustupile Njemačkoj dio savezničke Čehoslovačke, takozvanu Sudetsku oblast. Vlada Čehoslovačke, tada jedne od ekonomski najrazvijenijih i demokratski i kulturno najnaprednijih zemalja svijeta, nije bila ni pozvana na konferenciju u Münchenu nego je o njezinim rezultatima bila samo informirana.

Adolf Hitler, čija je riječ tada bila pouzdana kao i danas Putinova, tvrdio je da bi predaja Sudeta, čehoslovačke regije s njemačkom većinom, zadovoljila njegove teritorijalne ambicije.

Čehoslovačka je godinama gradila tisuće bunkera i utvrđenja u šumovitom i planinskom području, uz modernu i dobro opremljenu vojsku od 1,2 milijuna ljudi. Njemačka je sve to preuzela a da nije ispaljen ni metak. U ožujku 1939. njemačke su trupe pregazile ostatak zemlje, a češka vojska nije mogla pružiti nikakav otpor.

'Zamrzavanje rata znači drugi München'

Gotovo 90 godina kasnije u Europi postoji strah da će sposobnost Kijeva da se odupre Moskvi biti jednako tako oslabljena ako Donald Trump, pod utjecajem ruskog predsjednika Vladimira Putina, izvrši pritisak na Ukrajinu da preda ključne obrambene linije u Donbasu.

"Bez sigurnosnih jamstava, zamrzavanje rata znači drugi München 1938. godine", upozorio je Oleksij Haran, ukrajinski profesor komparativne politike, u komentaru za Njemački savezni centar za političko obrazovanje.

I dok Trump vidi Donbas kao kost koju treba baciti Putinu kako bi se osigurao dogovor, Volodimir Zelenski zna da bi takav ustupak omogućio Rusima novi prodor u srce Ukrajine, piše Politico.

"Nećemo napustiti Donbas. Ne možemo to učiniti. Donbas je za Ruse odskočna daska za buduću novu ofenzivu", poručio je Zelenski te upozorio: "Ako napustimo naše utvrde, teren, visove koje kontroliramo, očito ćemo otvoriti mostobran za pripremu ofenzive Rusa".

'Slično se dogodilo i u Jalti'

Jaroslav Hricak, ukrajinski povjesničar i profesor na Ukrajinskom katoličkom sveučilištu, upozorio je da opasnost nadilazi još jednu minhensku izdaju: "Slično se dogodilo i u Jalti".

Postoji i ljudska dimenzija pomicanja granica, a Europa s tim ima iskustva. Tijekom Drugom svjetskog rata, Nijemci i Sovjeti nametnuli su masovna etnička čišćenja svom osvojenom stanovništvu. Milijuni etničkih Nijemaca protjerani su 1945. godine iz Čehoslovačke i Poljske.

Ako Ukrajina bude prisiljena predati cijeli Donbas Rusiji, Hricak tvrdi da će to Moskvi dati pravo da odlučuje o sudbini ljudi koji žive u bivšim zemljama sovjetskog bloka. Hricak dodaje kako će Rusija to činiti protiv volje lokalnog stanovništva, samo se pozivajući na status prava velike i moćne države da vlada manjim i slabijim državama.

Diplomati i vlade na istočnom krilu NATO-a upozoravaju da Rusija pokušava iskoristiti mirovne pregovore kako bi stekla stratešku prednost koju nije uspjela izboriti na bojištu unatoč tri i pol godine krvavih borbi koje su je stajale više od milijun žrtava.

"Ključno je da Europa ovo ne pretvori u još jedan München ili Jaltu", rekao je Tomáš Kopecký, povjerenik češke vlade za obnovu Ukrajine, aludirajući na izdaju Čeha na Minhenskom samitu 1938. i na prodaju srednje i istočne Europe Josifu Staljinu u Jalti 1945. godine.

Unatoč zabrinutosti da bi Trump mogao predati Ukrajinu Putinu, postoje znatne razlike između 1938. i 2025. Kada je postignut dogovor o Sudetima, Čehoslovačka nije bila pozvana za pregovarački stol. Ovoga puta Zelenski je bio u Bijeloj kući kako bi razgovarao s Trumpom i jasno dao do znanja da želi prekid vatre temeljen na trenutačnoj crti bojišta između ukrajinskih i ruskih snaga.

