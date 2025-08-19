Ne zanimaju ga primirja: Govori li Trump istinu kada kaže da je zaustavio šest ratova? Evo što kažu činjenice

Donald Trump posljednjih dana sve glasnije naglašava svoju ulogu "mirotvorca broj jedan", tvrdeći kako je od početka mandata okončao čak šest ratova. No, iza zvučnih izjava stoji znatno složenija stvarnost, piše Guardian.

Trump i njegova administracija navode kako su pomogli u rješavanju sukoba između Izraela i Irana, Demokratske Republike Kongo i Ruande, Kambodže i Tajlanda, Indije i Pakistana, Srbije i Kosova te Egipta i Etiopije. Ipak, mnoge od tih tvrdnji pokazale su se uveličanima ili potpuno netočnima.

PolitiFact ocijenio je njegovu tvrdnju kao "mostly false" (većinom lažnu), naglašavajući da se radilo uglavnom o privremenim primirjima u nekoliko konflikata uz nedostatak stvarnih mirovnih sporazuma u većini slučajeva. Trajna rješenja uglavnom ne postoje, a u nekim slučajevima nema ni značajne američke uloge.

Tako u Kongu sukobi ne prestaju. Pobunjenici koje podupire Ruanda ovog su tjedna odbili potpisati sporazum u Dohi. U slučaju Irana, SAD je provodio vlastite zračne udare na vojne i nuklearne ciljeve prije nego što je Teheran bio prisiljen pristati na prekid vatre.

Indija je u svibnju jasno odbacila Trumpove tvrdnje da je Washington posredovao u postizanju primirja s Pakistanom oko Kašmira. Spor između Egipta i Etiopije, pak, ostaje neriješen jer nema dogovora oko brane na Nilu, a Srbija negira da je uopće planirala rat s Kosovom, iako si je Trump pripisao zasluge za "sprječavanje rata".

Američki predsjednik ranije je često govorio upravo o potrebi za primirjima, no sada nastoji prepraviti svoju ulogu, osobito u kontekstu Ukrajine. Njegova nedavna izjava da ne traži prekid vatre stigla je nakon sastanka s Vladimirom Putinom na Aljasci, gdje je ruski predsjednik zatražio da Ukrajina preda jugoistočne teritorije prije pregovora o miru.

Ključ je redoslijedu, pa tako Putin želi definirati teritorije koje će Rusija zadržati dok rat još traje, dok Kijev inzistira na prekidu vatre prije razgovora o granicama.

Trump je u međuvremenu europskim čelnicima poručio da više ne inzistira na primirju. "Pogledajte šest sporazuma koje sam ove godine sklopio, svi su bili u ratu. Nisam dogovarao nikakva primirja", rekao je Zelenskome. No Trumpova prošlost govori drugačije.

Primjerice, 10. svibnja nakon sukoba Indije i Pakistana izjavio je: "Nakon duge noći pregovora koje su vodile Sjedinjene Države, sretan sam što mogu objaviti da su se Indija i Pakistan dogovorili o POTPUNOM I TRENUTAČNOM PRIMIRJU."

U srpnju je pisao kako razgovara s čelnicima Kambodže i Tajlanda u pokušaju zaustavljanja trodnevnih graničnih sukoba, dok je u slučaju Izraela i Irana također proglasio da je dogovoren "potpuni i sveobuhvatni prekid vatre".

Američka televizija MSNBC čak je objavila kompilaciju njegovih izjava u kojima je u više navrata pozivao na prekid vatre u Ukrajini i to neposredno prije sastanaka s Putinom, a zatim i s Volodimirom Zelenskim.

Unatoč tome, Trump se sada pokušava prikazati kao vođa koji ne traži primirja, već mirovne sporazume, dok se u praksi približava Putinovom planu za okončanje rata u Ukrajini, sukoba koji je pokazao da je daleko teže riješiv nego što je isprva mislio.

