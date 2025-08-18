Izdvojili smo ključne trenutke i izjave s povijesnog sastanka s Trumpom

U Bijeloj kući u Washingtonu održan je povijesni susret američkog predsjednika Donalda Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i europskih čelnika. Cilj razgovora bio je pronaći put do okončanja rata u Ukrajini i dogovoriti okvir sigurnosnih jamstava.

Detaljan pregled dana pogledajte OVDJE.

Nema Krima, nema NATO-a

Još uoči sastanka Trump je postavio jasne uvjete. Na društvenoj mreži Truth Social poručio je: “Predsjednik Ukrajine Zelenski može gotovo odmah završiti rat s Rusijom, ako to želi, ili može nastaviti borbu. Nema povratka Krima... i NEMA ULASKA UKRAJINE U NATO. Neke se stvari nikad ne mijenjaju!!!”

Zelenski je odmah odgovorio da Ukrajina neće pristati na ustupke, poručivši: “Rusija mora završiti rat, koji je sama započela. Ukrajinci se bore za svoju zemlju i svoju neovisnost.”

Trump priznao da je ovaj rat teško završiti

Dolazak europskih čelnika u Bijelu kuću pratila je vojna počasna straža, dok je Zelenski ušao na zaseban ulaz namijenjen za bilateralni sastanak s američkim predsjednikom. Trump je Zelenskog dočekao u 19.15 sati po našem vremenu, a dvojica predsjednika zajedno su se obratila novinarima.

Trump je poručio: “Želimo da rat završi, Vladimir Putin želi da završi, cijeli svijet je umoran. Šest ratova sam završio, mislio sam da će ovaj biti najlakši, ali je najteži.”

Zelenski je naglasio važnost diplomatskog puta, rekavši: “Pokazali smo da smo snažni ljudi. Želimo naći diplomatsko rješenje, ovo je dobar signal.”

Opušteni ton i šala na račun odjeće

U Ovalnom uredu nije nedostajalo i opuštenijih trenutaka. Na pitanje novinara o odijelu, Zelenski se našalio: “Ja sam ga promijenio, a vi ste u istom odijelu”, što je izazvalo smijeh u prostoriji.

Trump je pritom komentirao kako su njegovi mirovni napori pod stalnim pritiskom medija: “Što god napravim, koji god dogovor da sklopim, vama će biti dobro (Ukrajini, op.a.), možda će i Putinu biti dobro, ali ostali će reći da sam napravio grozan posao.”

Putin prihvatio sigurnosna jamstva za Ukrajinu

U 20.55 započeo je multilateralni sastanak s europskim čelnicima. Trump je istaknuo da je postignut “vrlo značajan korak” te da se Putin složio s prihvaćanjem sigurnosnih jamstava za Ukrajinu.

“Imamo jednostavan cilj, želimo zaustaviti ubijanje. Od Drugog svjetskog rata nije se ovako nešto dogodilo”, rekao je američki predsjednik.

Zelenski je zahvalio europskim kolegama na okupljanju i naglasio da je ključno pitanje sigurnosti: “Sigurnost Ukrajine ovisi o SAD-u i zemljama koje su uz nas. Govorit ćemo još o sigurnosnim garancijama. Nadam se da će povijesna uloga ovih ljudi biti da vrate djecu roditeljima.”

Europljani naglasili važnost sigurnosnih jamstava, ali i prekida vatre

Europski čelnici u svojim su izjavama naglasili važnost zajedništva i sigurnosnih jamstava. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je: “Sve za ovim stolom zanima mir. Naporno radimo da postignemo dugotrajni mir. Kada govorimo o sigurnosnim jamstvima, govorimo o sigurnosti europskog kontinenta.”

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je: “Ne mogu zamisliti da se sljedeći sastanak održi bez dogovora o prekidu vatre. Izvršimo pritisak na Rusiju.”

Britanski premijer Keir Starmer naglasio je da “sigurnost Ukrajine podrazumijeva i sigurnost Europe i Ujedinjenog Kraljevstva”, dok je finski predsjednik Alexander Stubb istaknuo: “Možda smo malena zemlja, ali imamo veliku granicu s Rusijom i imamo povijest s Rusijom. Nadam se da možemo pronaći rješenje i 2025. i osigurati trajni mir.”

Trump prekinuo sastanak radi razgovora s Putinom

Nakon uvodnih obraćanja, Trump i europski čelnici nastavili su razgovore iza zatvorenih vrata. Najavljena je i konferencija za medije predsjednika Zelenskog.

Tijekom sastanka pojavila se i nova informacija. Prema pisanju njemačkog Bilda, predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sastanak bi se trebao nastaviti nakon tog poziva.

Trump je ranije najavio da će razgovarati s Putinom tek nakon završetka sastanka s europskim liderima u Washingtonu.

Zaključno

U Washingtonu su se danas po prvi put okupili svi ključni akteri s obje strane Atlantika s ciljem da pronađu put prema miru u Ukrajini. Trump je ponovio da Krim i članstvo u NATO-u nisu opcije, dok je Zelenski jasno dao do znanja da neće pristati na teritorijalne ustupke. Europski lideri složni su da bez sigurnosnih jamstava nema trajnog mira, a zajednički pritisak na Rusiju prepoznat je kao ključni element za nastavak procesa.

POGLEDAJTE VIDEO: Europa stigla Trumpu, određuje li se budućnost našeg kontinenta? Ovo je Direktova analiza: