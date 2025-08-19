Nisu znali da ih se čuje: Pogledajte detalj koji je uhvaćen na mikrofonu u trenutku dok su Trump i Macron šaptali

Uoči zatvorenog povijesnog sastanka u Bijeloj kući, na kojem su predsjednik SAD-a Donald Trump, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i sedmero europskih čelnika razgovarali o završetku rata u Ukrajini, mikrofon je uhvatio zanimljivu konverzaciju američkog predsjednika i francuskog predsjednika u privatnom razgovoru.

"Mislim da on (op.a. ruski predsjednik Vladimir Putin) želi dogovor", povjerio se Trump Macronu u East Roomu. "Mislim da želi dogovor – zbog mene, razumiješ li? Koliko god to ludo zvučalo."

Izjava u kojoj Trump sugerira da ga Putin nastoji politički osobno zadovoljiti donijela je još jedno svjetlo na njegovo tumačenje prošlotjednog sastanka s ruskim predsjednikom u Anchorageu na Aljasci.

Macrona su neposredno nakon sastanka u razgovoru za NBC pitali oko tog trenutka.

"Što vam je prošlo kroz glavu u trenutku kada vam je (predsjednik Trump) to rekao?", pitala je novinarka NBC-a Emmanuela Macrona.

"Vaš predsjednik je vrlo samouvjeren oko toga da može postići ovaj dogovor, što je odlična vijest za sve nas. No, ponovit ću. Moramo biti sigurni da bi sklopljeni mir bio dugotrajan i čvrst. Želimo da bude održiv, želimo da Ukrajinci imaju priliku obnoviti svoju zemlju nakon rata, da imaju dovoljnu moć odvraćanja da ih se ne napadne ponovno i, isto tako, da Europljani generalno budu sigurni da će živjeti u miru i sigurnosti. No, u svakom slučaju mislim da je sve što se sada događa dobro, da su to sjajne vijesti i mislim da vaš predsjednik ima kapaciteta da dogovori ovakav mir s predsjednikom Putinom", poručio je Macron u razgovoru za NBC News.

Sve najnovije informacije o povijesnom sastanku u Washingtonu čitajte na portalu Net.hr.