FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKANTNI PRIZORI /

Pazi ide avion! Prisilno sletio na cestu pa skršio nekoliko automobila dok je pokušavao stati

Pazi ide avion! Prisilno sletio na cestu pa skršio nekoliko automobila dok je pokušavao stati
×
Foto: Facebook/robert Chandler7screenshot

Jednomotorni avion dramatično je sletio na Browns Bridge Road u Gainesvilleu udarivši pritom u najmanje dva automobila dok se zaustavljao

9.2.2026.
21:31
Tajana Gvardiol
Facebook/robert Chandler7screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mali avion udario je u više vozila prilikom prisilnog slijetanja nasred ulice u američkoj saveznoj državi Georgiji u ponedjeljak poslijepodne, izjavila je policija, piše NY Post.

Pazi ide avion! Prisilno sletio na cestu pa skršio nekoliko automobila dok je pokušavao stati
Foto: Facebook/todd Berry/screenshot

Jednomotorni avion dramatično je sletio na Browns Bridge Road u Gainesvilleu udarivši pritom u najmanje dva automobila dok se zaustavljao. Prijavljene su samo lakše ozljede, priopćila je policijska uprava Gainesvillea, bez navođenja tko je točno ozlijeđen ili kako.

Pazi ide avion! Prisilno sletio na cestu pa skršio nekoliko automobila dok je pokušavao stati
Foto: Facebook/robert Chandler7screenshot

Nevjerojatne slike prikazuju avion - Beechcraft Hawker G-36 iz 2010. koji je doletio iz Tennesseeja - parkiran na cesti s automobilima i zapanjenim promatračima u blizini. Nije poznato zbog čega je morao sletjeti. 

POGLEDAJTE VIDEO: Farmacija u službi aviokompanija: Zahvaljujući čudotvornom lijeku - avioni će trošiti manje goriva

AvionPrisilno SlijetanjeSadCesta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx