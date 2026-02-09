Pazi ide avion! Prisilno sletio na cestu pa skršio nekoliko automobila dok je pokušavao stati

Mali avion udario je u više vozila prilikom prisilnog slijetanja nasred ulice u američkoj saveznoj državi Georgiji u ponedjeljak poslijepodne, izjavila je policija, piše NY Post.

Foto: Facebook/todd Berry/screenshot

Jednomotorni avion dramatično je sletio na Browns Bridge Road u Gainesvilleu udarivši pritom u najmanje dva automobila dok se zaustavljao. Prijavljene su samo lakše ozljede, priopćila je policijska uprava Gainesvillea, bez navođenja tko je točno ozlijeđen ili kako.

Foto: Facebook/robert Chandler7screenshot

Nevjerojatne slike prikazuju avion - Beechcraft Hawker G-36 iz 2010. koji je doletio iz Tennesseeja - parkiran na cesti s automobilima i zapanjenim promatračima u blizini. Nije poznato zbog čega je morao sletjeti.

