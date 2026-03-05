Trumpova nećakinja: 'Znam pravi razlog zašto je napao Iran i to nije promjena režima'

Dok svjetski stručnjaci analiziraju motive izraelsko-američkog napada na Iran koji je doveo do kaosa na Bliskom istoku, nećakinja američkog predsjednika tvrdi da zna pravi razlog zašto je Donald Trump napao.

Mary Trump kaže da iza napada stoji samo jedan razlog, a to nije promjena režima, odnosno pomaganje iranskom narodu. U sklopu operacije Epski gnjev, američka vojska, pod onim što Bijela kuća na svojoj web stranici karakterizira kao "smjelu zapovijed" američkog predsjednika, upotrijebila je "ogromnu silu" na svoje iranske ciljeve.

Broj žrtava ne osporava opis Trumpove administracije koji napade opisuje kao razorne i devastirajuće. Iran, čiji je vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, također ubijen, uzvratio je nizom dalekosežnih napada dronovima i raketama diljem Zaljeva, ciljajući na zemlje poput UAE, Saudijske Arabije, Bahreina, Jordana, Omana, Katara i Cipra.

Mary Trump, kći Donaldovog pokojnog brata Freda Trumpa Jr.-a glasna je kritičarka svog strica. Na svom YouTube kanalu Mary Trump Media objavila je video pod naslovom Trump objavio rat da bi spasio sebe.

'Trump sije kaos'

"Iranski narod dugo i užasno pati pod okrutnom i represivnom autoritarnom teokracijom koja je trenutačno na vlasti. Zaslužuju biti slobodni i zaslužuju mogućnost da sami odrede svoj sustav upravljanja. Ali, čovjek koji bombardira njihovu zemlju nema interesa za njih i nema plan stvoriti uvjete u kojima mogu postati slobodni, niti podržati napore za stvaranje alternative trenutačnom režimu", kaže Mary. Tvrdi da nikada nije postojao plan te da Trump "sije kaos, a zatim očekuje da će drugi ljudi pokupiti ruševine njegovog uništenja".

Ta taktika, kaže, pokazala se uspješnom za njega jer on nikada ne snosi posljedice za svoje nepromišljene postupke.

"Za Donalda postoji samo jedan razlog. U nevolji je i svjestan je toga. Ne radi se samo o promjeni teme. To bi, naravno, bilo dovoljno loše. Ovo je zato da on i svijet ne saznaju kakav je nesposoban, izopačen, kompromitirani prevarant. Ovo se odnosi na njegov neshvatljiv očaj da izbjegne poniženje. Donald Trump nas je poveo u rat na zahtjev Saudijske Arabije i Izraela. Ali to ne bi bio dovoljan razlog da se to ne bi podudaralo i s njegovim vlastitim interesom", kaže nećakinja.

Preventivni udar kao uklona prijetnje

Izraelski ministar obrane Israel Katz opisao je subotnje napade kao "preventivni udar" kako bi se "uklonile prijetnje državi Izrael". Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da su bili svjesni izraelskih planova i da su morali djelovati preventivno u iščekivanju iranskog napada, piše Mirror.

U obraćanju na Truth Socialu, Trump je tvrdio da iranske prijeteće aktivnosti izravno ugrožavaju Sjedinjene Države, njihove trupe, njihove baze u inozemstvu i njihove saveznike diljem svijeta. Također je tvrdio da je, nakon napada na iranska nuklearna postrojenja 2025. godine, režim razvijao projektile dugog dometa koje sada mogu ugroziti vrlo dobre prijatelje i saveznike u Europi, trupe stacionirane u inozemstvu i uskoro bi mogle dosegnuti SAD.

Međutim, kako je primijetio CBS News, procjena američke obrambene obavještajne agencije sugerirala je da Teheran neće imati projektile koji mogu dosegnuti američki teritorij do 2035. godine.

