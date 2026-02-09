Nina Badrić progovorila o teškoj realnosti glazbe i najavila album koji nosi snažnu poruku

Hrvatska pjevačica Nina Badrić (53) podijelila je s pratiteljima emotivnu poruku povodom izlaska novog albuma Moji ljudi, koji stiže 13. veljače. U objavi na društvenim mrežama otvoreno je progovorila o izazovima današnje glazbene industrije, istaknuvši kako je stvaranje albuma postalo iznimno zahtjevno, osobito u području pop glazbe.

Badrić se osvrnula na česte tvrdnje da se albumi više ne isplate i da publika danas manje sluša glazbu u tom formatu, no takav stav odlučno je odbacila. Naglasila je kako bi time zanemarila publiku koja je prati već tri desetljeća i pjesme koje su obilježile njezinu karijeru.

Album koji odražava životno iskustvo

Govoreći o novom izdanju, pjevačica je istaknula da album Moji ljudi donosi zrelost i emocije koje trenutačno proživljava. Iako je na ovom projektu manje autorski sudjelovala nego ranije, istaknula je kako se u pjesmama prepoznala i doživjela ih kao osobne priče.

Foto: Damir Spehar/pixsell

Badrić je poručila da želi da slušatelji kroz nove pjesme pronađu radost, emociju i zajedništvo, naglasivši da je riječ o najiskrenijem glazbenom izdanju koje u ovom trenutku može ponuditi.

Podrška publike i nova glazbena etapa

Objava je izazvala velik odjek među obožavateljima koji su u komentarima izrazili snažnu podršku i nestrpljenje zbog novog albuma. Pjevačica istodobno ulazi u novo poglavlje karijere uz nominaciju za nagradu Večernjakova ruža u kategoriji Glazbenik godine.

Nakon objave albuma, Nina Badrić kreće na regionalnu “Unplugged” turneju. Koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zakazan je za 17. veljače, a slijede nastupi u Beogradu i Ljubljani, uz velik interes publike i rasprodane dvorane.

POGLEDAJTE VIDEO:Plenković otkrio što će biti s Piletićem: 'Ovo je bio dulji proces. Nismo mi iz Star Warsa'